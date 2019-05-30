دعا لأوسع مشاركة والحذر.. البطش يُصدر بياناً حول الجمعة (60) لمسيرات العودة





وحث البطش في بيان له، على المشاركة في الجمعة (60) للتصدي لمؤتمرات تصفية القضية، التي تنعقد تحت عنوان (الرفاه الاقتصادي بالبحرين)، ولـ "التمسك بالقدس عاصمةً للشعب الفلسطيني كقبلة المسلمين الأولى، وقيامة لأتباع سيدنا المسيح عليه وعلى نبينا أفضل السلام".



ودعا القيادي في حركة الجهاد، أبناء شعبنا في قطاع غزة إلى المشاركة في مخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار الخمسة وإلى "أخذ أقصى درجات الحذر من العدو وقناصيه".



وقال: "إن استمرار مسيرات العودة، وإحياء يوم القدس العالمي هي صفعة توجهها جماهير شعبنا وجماهير أمتنا لأصحاب مشاريع تصفية القضية، وحماية لثوابت شعبنا الفلسطيني، ودليل على وحدة الأمة العربية والإسلامية في مواجهة الاحتلال الصهيوني وغطرسة الأمريكان بالمنطقة".

رام الله - دنيا الوطندعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات "يوم القدس العالمي" الذي يتزامن مع الجمعة (60) لمسيرات العودة وكسرت الحصار، تأكيداً منا على رفضنا لـ (صفقة القرن) الأمريكية.