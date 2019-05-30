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ليبرمان يواصل مهاجمة نتنياهو ويتحدث عن الأصوات التي سيحصل عليها بالانتخابات المقبلة

ليبرمان يواصل مهاجمة نتنياهو ويتحدث عن الأصوات التي سيحصل عليها بالانتخابات المقبلة
أفيغدور ليبرمان زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) في إسرائيل، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس: إن هناك حملة تشويه سمعة تُقاد ضده.

يأتي ذلك، بعدما فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أمس، في تشكيل حكومة جديدة، محملاً ليبرمان مسؤولية التوجه إلى حل الكنيست، وإجراء انتخابات جديدة.

وأضاف ليبرمان في مؤتمر صحفي عقده: "نصيحتي لأعضاء (الليكود) ابحثوا لكم عن طبيب نفساني مشهور وخبرة"، معرباً 
عن أمله في فوزه بالانتخابات المقبلة بـ 17 مقعدًا، إن لم يكن 18 مقعدًا، وفق ما قال.

وقال: "لقد كان نتنياهو بالفعل هو الذي منع تمرير عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات، ورئيس الوزراء، هو الذي لا يزال يمنع إخلاء (الخان الأحمر) بعدما وافقت المحكمة العليا على الإخلاء، ورئيس الوزراء منع ذلك، نتنياهو هو الذي قرر بعد إطلاق أكثر من 700 صاروخ من غزة، تحويل 30 مليون دولار إلى حماس، لذلك حديثه عن اليسار واليمين مبالغ فيه".

وأضاف زعيم حزب (إسرائيل بيتنا): "منذ اليوم الأول، سعى أعضاء (الليكود) إلى شراء أشخاص من أحزاب أخرى، وجلبهم لتشكيل الحكومة بدوننا، استمر هذا الشراء حتى الليلة الماضية، لن أخوض في كل التفاصيل، لكنهم حاولوا شراء أعضاء (كنيست) في حزب (العمل)، لا يوجد أحد لم يتلق عرضًا مغريًا من (الليكود) مقابل تحييد حزب (إسرائيل بيتنا).

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