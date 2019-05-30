مالية غزة: صرف راتب طموح 2 اليوم الخميس

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة المالية في غزة، اليوم: إن صرف راتب طموح 2 عن شهر آذار/ مارس 2019، بالإضافة إلى ملحق راتب شهر 2/2019 اليوم الخميس 30/5 في كافة فروع بنك البريد.وبرامج التشغيل لتنمية قدرات الشباب في غزة، تأتي بالتزامن مع الوضع الذي يعيشه الشباب الخريجون والعمال العاطلون عن العمل وأزمة البطالة التي فاقت 54%.وتشهد البنوك حركة نشطة منذ ساعات صباح اليوم، حيث بدأت كذلك بصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، والمتقاعدين العسكريين في غزة و رام الله، خلال الساعات القليلة المقبلة.