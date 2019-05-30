الصحة: سبعة وفود طبية دولية ستعمل في مشافينا بالضفة الشهر المقبل

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن سبعة وفود طبية متخصصة في مجالات مختلفة، تضم 16 طبيباً وأخصائياً وممرضاً، سيعملون خلال حزيران/ يونيو في المستشفيات الحكومية بالضفة الغربية.وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى أنها تستقطب سنوياً في مستشفياتها بالضفة الغربية وقطاع غزة، ما يزيد عن 150 فريقاً طبياً في مختلف التخصصات، ومن مختلف دول العالم، مضيفة أن وحدة التعاون الدولي في الوزارة، أنهت كافة الترتيبات اللازمةلاستقبال هذه الفرق، وذلك بالتعاون مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين.وأضافت الوزارة، أن مجمع فلسطين الطبي، سيستقبل وفداً طبياً ألمانياً متخصصاً في العمود الفقري، خلال الفترة ما بين 6 إلى 12 حزيران/ يونيو، ووفداً طبياً أمريكياً متخصصاً في الحالات الحرجة يومي 16 و17 حزيران/ يونيو.وسيستقبل مستشفى بيت جالا الحكومي، وفداً طبياً ألمانياً متخصصاً في تقييم وضع القلب؛ لتخفيف نسبة المخاطرة عند الأطفال المصابين بالسرطان، وذلك خلال الفترة ما بين 15 إلى 16 حزيران/ يونيو، فيما سيستقبل مستشفى جنين الحكومي خلال افترة ما بين 12 إلى 20 حزيران/ يونيو وفداً طبياً إيطالياً متخصصاً في النسائية والتوليد، ووفداً بريطانياً متخصصاً في جراحة الكف في الفترة ما بين 7 إلى 17 حزيران/ يونيو.وتابعت الوزارة، أن وفداً أمريكياً متخصصاً في جراحة العمود الفقري والأعصاب، سيعمل في مستشفى رفيديا الحكومي خلال الفترة ما بين 8 إلى 14 حزيران/ يونيو، إضافة إلى وفد برازيلي متخصص في جراحة الكف، سيعمل في مستشفى الخليل الحكومي خلال الفترة ما بين 15 إلى 20 حزيران/ يونيو.وأهابت الوزارة بالمهتمين بالاستفادة من خدمات هذه الوفود مراجعة المستشفيات الحكومية المذكورة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً قبل تواريخ بدء عمل الوفود.