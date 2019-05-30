وزير الخارجية السعودي: فلسطين على سلم أولويات المملكة

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية السعودي، إبراهيم بن عبد العزيز العسّاف، أن قضية فلسطين على سلم أولويات المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.وشدد العساف، حسب الوكالة الرسمية، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية، الذي عقد في جدة، بأن العالم الإسلامي يمر بتحديات ومتغيرات بالغة الدقة والخطورة، منها التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية، وازدياد أعداد النازحين واللاجئين، وانتشار ظاهرة التطرف والإرهاب والطائفية، الأمر الذي يتطلب من العالم الإسلامي وقفة جادة، واتباع السبل الممكنة لمعالجتها.وشكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ومندوبيها، على الجهد الذي بذلوه في الإعداد للدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية في مكة المكرّمة.