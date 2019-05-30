15 مليون يورو لرواتب موظفي السلطة ومخصصات التقاعد من الاتحاد الأوروبي





وبين أن هذه المساهمة رسالة واضحة حول التزامنا القوي نحو الشعب الفلسطيني في هذا الوقت الحرج، وإن وجود سلطة فلسطينية، تعمل وتقدم خدمات صحية وتعليمية وأمنية لملايين الفلسطينيين، هو من مصلحة كافة الأطراف".



يذكر، أن معظم مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية تُوجه من خلال آلية (PEGASE) وهي الآلية المالية التي أُطلقت عام 2008 من أجل دعم خطة الإصلاح والتنمية التي وضعتها السلطة الفلسطينية، وخطة التنمية والخطط والأجندات الوطنية الفلسطينية التي أتت بعدها، بما في ذلك أجندة السياسات الوطنية الحالية "المواطن أولاً".





ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي، يقوم بتمويل برامج كُبرى تعمل في مجالات الإصلاح والتنمية في وزارات رئيسية من أجل مساعدة السلطة الفلسطينية على الاستعداد لإقامة الدولة، هذا بالإضافة إلى تقديم مساعدات إلى السلطة الفلسطينية من أجل تغطية جزء كبير من نفقاتها الجارية.





وخلال السنوات الإحدى عشرة الماضية، تم صرف أكثر من 2.6 مليار يورو، عبر آلية (PEGASE) برامج الدعم المالي المباشر، إضافة إلى ذلك؛ فإن الاتحاد الأوروبي، يُقدم مساعدات للشعب الفلسطيني عبر (أونروا) ومن خلال عدد كبير من المشاريع التعاونية الأخرى.



رام الله - دنيا الوطنقدم الاتحاد الأوروبي، اليوم، مبلغ 15 مليون يورو للسلطة الفلسطينية، مساهمةً في تغطية رواتب شهر أيار/ مايو ومخصصات التقاعد لحوالي 56 ألف موظف قطاع عام ومتقاعد فلسطيني في الضفة الغربية.وتأتي المُساهمة الممولة من الاتحاد الأوروبي، كجزء من الدعم المالي المُباشر للسلطة الفلسطينية عبر آلية (PEGASE).وقال نائب ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نكلاسن: "إننا ندرك الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، والنتائج الإنسانية والاجتماعية والأمنية التي قد تترتب على ذلك، وكنا على تواصل مع الطرفين، وعَبَّرنا عن توقعاتنا الواضحة بأنه ينبغي الاستمرار في التنفيذ الكامل للاتفاقيات الاقتصادية والمالية الحكومية بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، بما فيها الالتزامات الإسرائيلية، وفقاً لبروتوكول باريس.