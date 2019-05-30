مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية غرب رام الله

رام الله - دنيا الوطنأدى مستوطنون متطرفون، صبح اليوم الخميس، طقوساً تلمودية فوق أراض زراعية في حي الطيرة غرب رام الله.وقام المستوطنون بتأدية صلوات تلمودية في أرض واقعة بين حي الطيرة وقرية عين قينيا غرب رام الله، وأن مواجهات اندلعت في المكان، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت تجاه الشبان.بدورها، أشارت مسؤولة الإعلام في بلدية رام الله، مرام طوطح، إلى أن المستوطنين، اقتحموا المنطقة أكثر من مرة في مثل هذا الوقت من العام خلال السنوات الماضية.وأكدت أن الأرض تابعة لبلدية رام الله، معبرة عن إدانة البلدية للغطرسة الإسرائيلية، ومحاولة الاستيلاء بالقوة على أراضي المواطنين بحجج ومزاعم واهية.