شؤون فلسطينية

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية غرب رام الله

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية غرب رام الله
رام الله - دنيا الوطن
أدى مستوطنون متطرفون، صبح اليوم الخميس، طقوساً تلمودية فوق أراض زراعية في حي الطيرة غرب رام الله.

وقام المستوطنون بتأدية صلوات تلمودية في أرض واقعة بين حي الطيرة وقرية عين قينيا غرب رام الله، وأن مواجهات اندلعت في المكان، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت تجاه الشبان.

بدورها، أشارت مسؤولة الإعلام في بلدية رام الله، مرام طوطح، إلى أن المستوطنين، اقتحموا المنطقة أكثر من مرة في مثل هذا الوقت من العام خلال السنوات الماضية.

وأكدت أن الأرض تابعة لبلدية رام الله، معبرة عن إدانة البلدية للغطرسة الإسرائيلية، ومحاولة الاستيلاء بالقوة على أراضي المواطنين بحجج ومزاعم واهية.

أخبار ذات صلة

دعا لأوسع مشاركة والحذر.. البطش يُصدر بياناً حول الجمعة &#34;60&#34; لمسيرات العودة

دعا لأوسع مشاركة والحذر.. البطش يُصدر بياناً حول الجمعة "60" لمسيرات العودة

مالية غزة: صرف راتب طموح 2 اليوم الخميس

مالية غزة: صرف راتب طموح 2 اليوم الخميس

الصحة: سبعة وفود طبية دولية ستعمل في مشافينا بالضفة الشهر المقبل

الصحة: سبعة وفود طبية دولية ستعمل في مشافينا بالضفة الشهر المقبل

وزير الخارجية السعودي: فلسطين على سلم أولويات المملكة

وزير الخارجية السعودي: فلسطين على سلم أولويات المملكة

15 مليون يورو لرواتب موظفي السلطة ومخصصات التقاعد من الاتحاد الأوروبي

15 مليون يورو لرواتب موظفي السلطة ومخصصات التقاعد من الاتحاد الأوروبي

للمرة الـ 145 إسرائيل تهدم قرية العراقيب

للمرة الـ 145 إسرائيل تهدم قرية العراقيب

عائلة قدمت شهيدين تُعاني أوضاعاً مأساوية.. طرد وانتهاك وتهديد بالسجن

عائلة قدمت شهيدين تُعاني أوضاعاً مأساوية.. طرد وانتهاك وتهديد بالسجن

الإحصاء عشية &#34;يوم البيئة&#34;: قطاع الطاقة أكبر مولد للمنبعثات في فلسطين

الإحصاء عشية "يوم البيئة": قطاع الطاقة أكبر مولد للمنبعثات في فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

دول الخليج وإيران

دول الخليج وإيران

شؤون فلسطينية

الصحة: سبعة وفود طبية دولية ستعمل في مشافينا بالضفة الشهر المقبل

الصحة: سبعة وفود طبية دولية ستعمل في مشافينا بالضفة الشهر المقبل

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية غرب رام الله

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية غرب رام الله

للمرة الـ 145 إسرائيل تهدم قرية العراقيب

للمرة الـ 145 إسرائيل تهدم قرية العراقيب

عائلة قدمت شهيدين تُعاني أوضاعاً مأساوية.. طرد وانتهاك وتهديد بالسجن

عائلة قدمت شهيدين تُعاني أوضاعاً مأساوية.. طرد وانتهاك وتهديد بالسجن

عيسى: المستوطنات غير قانونية بغض النظر عن وضعها التخطيطي

عيسى: المستوطنات غير قانونية بغض النظر عن وضعها التخطيطي

خالد: كوشنير يُضيع وقته بتسويق صفقة حكمت عليها إدارته مسبقاً بالفشل

خالد: كوشنير يُضيع وقته بتسويق صفقة حكمت عليها إدارته مسبقاً بالفشل

حركة المرور بغزة: حركة نشطة على كافة المفترقات الرئيسية

حركة المرور بغزة: حركة نشطة على كافة المفترقات الرئيسية

إصابة مواطنة بشظية رصاصة بالخطأ في جنين

إصابة مواطنة بشظية رصاصة بالخطأ في جنين

منوعات

عقدة نفسية لازمت كارول سماحة بسبب أحد معالم وجهها.. ما هو؟

عقدة نفسية لازمت كارول سماحة بسبب أحد معالم وجهها.. ما هو؟

شاليمار شريتلي ترفع دعاوى قضائية ضد القاهرة والناس وبسمة وهبي وياسمين الخطيب

شاليمار شريتلي ترفع دعاوى قضائية ضد القاهرة والناس وبسمة وهبي وياسمين الخطيب

ابنة هيفاء وهبي تتحول لنسخة من والدتها بأحدث جلسة تصوير لها

ابنة هيفاء وهبي تتحول لنسخة من والدتها بأحدث جلسة تصوير لها

شاهد: لحظة غرق الفنانة أروى جودة أثناء تصوير أحد المشاهد

شاهد: لحظة غرق الفنانة أروى جودة أثناء تصوير أحد المشاهد

مذيعة أمريكية شهيرة تكشف عن تعرضها لانتهاكات جنسية من قبل زوج والدتها

مذيعة أمريكية شهيرة تكشف عن تعرضها لانتهاكات جنسية من قبل زوج والدتها

إحالة شيماء بطلة كليب &#34;عندي ظروف&#34; للمحاكمة

إحالة شيماء بطلة كليب "عندي ظروف" للمحاكمة

حسام حبيب: عمرو دياب لم يهنئني على زواجي وهذا ما أحبه بشرين

حسام حبيب: عمرو دياب لم يهنئني على زواجي وهذا ما أحبه بشرين

ليس &#34;الهيبة&#34;.. هذا مسلسل وفاء الكيلاني المفضّل

ليس "الهيبة".. هذا مسلسل وفاء الكيلاني المفضّل

النجمة كاردي بي صادمة بدون مكياج

النجمة كاردي بي صادمة بدون مكياج

داليا البحيري تحتفل بنجاح ابنة زوجها الفنانة الشابة

داليا البحيري تحتفل بنجاح ابنة زوجها الفنانة الشابة

عربي

(CNN): العاهل الأردني وضع خطاً أحمر لترامب ويرفض حضور مؤتمر البحرين

(CNN): العاهل الأردني وضع خطاً أحمر لترامب ويرفض حضور مؤتمر البحرين

شاهد: دبلوماسيون عرب ومسلمون على مائدة إفطار في إسرائيل

شاهد: دبلوماسيون عرب ومسلمون على مائدة إفطار في إسرائيل

السعودية: الصراع مع إسرائيل أبزر التحديات وفلسطين قضيتنا الأولى

السعودية: الصراع مع إسرائيل أبزر التحديات وفلسطين قضيتنا الأولى

مئات الأحذية بساحة مقر المفوضية الأوروبية احتجاجًا على الحرب في اليمن

مئات الأحذية بساحة مقر المفوضية الأوروبية احتجاجًا على الحرب في اليمن