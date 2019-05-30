للمرة الـ 145 إسرائيل تهدم قرية العراقيب

رام الله - دنيا الوطنهدمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، مساكن قرية العراقيب غير المعترف بها في النقب، للمرة 145 على التوالي.وأوضح أهالي المنطقة، أن الشرطة الإسرائيلية، اقتحمت قريتهم، وهدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح، وأبقت الأهالي دون مأوى، تحت أشعة الشمس الحارقة في شهر رمضان.وكانت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، هدمت مساكن العراقيب، وشردت أهلها للمرة الـ 144 بتاريخ 14.05.2019.