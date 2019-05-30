عائلة قدمت شهيدين تُعاني أوضاعاً مأساوية.. طرد وانتهاك وتهديد بالسجن





يموت الشهيد في سبيل كرامة وطنه، ويترك خلفه عائلة تُحارب من أجل الحفاظ على كرامتها.هذا حال عائلة قدمت شهيدين عام 2014، حيث أكل الفقر جسدهم، واضطر أخوات الشهيدين إلى البحث عن أي عمل بعد أن عجزت الوالدة عن توفير أدنى مقومات الحياة لبناتها الثلاث، أو زوجات أبنائها الشهداء، الذي ترك أحدهم أربعة أطفال دون معيل.تقول السيدة، التي رفضت الكشف عن اسمها: "أنا مريضة قلب ومُصابة عدة مرات بجلطات متتالية، ورغم ذلك أحاول كل يوم أن أعيل أفراد عائلتي الثمانية، فهم أمانة في عنقي، وقلبي سيتوقف في أي لحظة لأنني عاجزة عن توفير ثمن الدواء".وأضافت السيدة لـ"دنيا الوطن": "نسكن بالإيجار، وتم طردنا أكثر من مرة، وتمت مساومتي على جسد بناتي مُقابل البقاء، لكنني رفضت، وها أنا أنتظر الحبس، بسبب تراكم الإيجار والديون، ولا بأس بذلك، لكنني لن أسمح بانتهاك وإهدار اسم عائلة بناتي".تُناشد السيدة عبر "دنيا الوطن" أن يُشاهد الجميع هذا الفيديو الذي تشرح به تفاصيل معاناتها، وأن يعمل أصحاب القرار، وأهل الخير، على حفظ كرامتهم، وستر عورتهم، وتوفير أدنى مقومات الحياة لعائلة شهيدين، قتلهم الاحتلال الغاشم بدم بارد.للتواصل/ 0597210686