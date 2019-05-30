شؤون فلسطينية

الإحصاء عشية "يوم البيئة": قطاع الطاقة أكبر مولد للمنبعثات في فلسطين

الإحصاء عشية "يوم البيئة": قطاع الطاقة أكبر مولد للمنبعثات في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
 قال الجهاز المركزي للإحصاء: إن قطاع الطاقة، استحوذ على النصيب الأكبر من المنبعثات، إذ بلغت المنبعثات الناتجة عن هذا القطاع 71% من مجموع المنبعثات الوطنية، في حين بلغت المنبعثات الناتجة عن قطاع النفايات 19%، و10% من المنبعثات نتجت عن قطاع الزراعة.

وأضاف في تقرير صحفي، صدر اليوم الخميس، لمناسبة يوم البيئة العالمي، الذي يصادف الخامس من حزيران من كل عام، أن خمس الأسر الفلسطينية تتعرض للروائح، وسكان قطاع غزة أكثر تعرضا للمؤثرات الخارجية. وحسب نتائج مسح مراقبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعام 2018، فقد تعرضت 29% من الأسر في فلسطين للضجيج، و21% من الأسر تعرضت للروائح، و14% من الأسر تعرضت للغبار، في حين تعرضت 8% من الأسر للدخان. ويلاحظ أن قطاع غزة أكثر تعرضا للمؤثرات الخارجية عن ما هو عليه في الضفة الغربية.

وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير حول تلوث الهواء في فلسطين:

ارتفاع متواصل في كمية المنبعثات خلال العقد الماضي

قدرت كمية المنبعثات الناتجة من قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات في فلسطين خلال العام 2017 حوالي 4,777.2 ألف طن مكافئ من غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) بزيادة قدرها 45% عن العام 2010.

نصيب الفرد الفلسطيني من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأقل بين دول الجوار

قدر إجمالي نصيب الفرد من انبعاثات CO2 للعام 2017 في فلسطين حوالي 1.0 طن/فرد، فيما بلغ هذا الإجمالي 0.8 طن/فرد عام 2011.   كما هو واضح في الشكل أدناه فان نصيب الفرد من الانبعاثات لعام 2017 يعتبر الأقل مقارنة مع نظيره في دول الجوار.

انخفاض حاد في حصة الطاقة المتجددة من مجموع الاستهلاك النهائي للطاقة

بلغت نسبة الطاقة المتجددة ((الطاقة الشمسية (كهربائية، حرارية)، الكتل الحيوية (فحم، حطب، جفت، مخلفات)، طاقة الرياح)) في فلسطين من مجموع الاستهلاك النهائي 10% للعام 2017 مقارنة مع 24% خلال العام 2004. كما أن حوالي 34% من الأسر الفلسطينية تستخدم الحطب والجفت لأغراض الطاقة معظمها يتم بطرق بدائية وبدون سوق ناظم لها.

ويعد يوم البيئة العالمي مناسبة أساسية للأمم المتحدة لتشجيع الوعي العالمي والعمل من أجل البيئة، وقد أصبح هذا اليوم منبرا عالميا للتوعية العامة تحتفل به الأطراف المعنية في معظم الدول على نطاق واسع.

ويدور موضوع يوم البيئة العالمي هذا العام حول تلوث الهواء، كونه يعتبر أكبر خطر على الصحة البيئية، حيث يتسبب في وفاة حوالي 7 ملايين شخص سنويا. وتساهم ملوثات الهواء في ظاهرة الاحتباس الحراري، وخفض إنتاجية العمل، وزيادة انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ145

الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ145

عائلة قدمت شهيدين تُعاني أوضاعاً مأساوية.. طرد وانتهاك وتهديد بالسجن

عائلة قدمت شهيدين تُعاني أوضاعاً مأساوية.. طرد وانتهاك وتهديد بالسجن

عيسى: المستوطنات غير قانونية بغض النظر عن وضعها التخطيطي

عيسى: المستوطنات غير قانونية بغض النظر عن وضعها التخطيطي

خالد: كوشنير يُضيع وقته بتسويق صفقة حكمت عليها إدارته مسبقاً بالفشل

خالد: كوشنير يُضيع وقته بتسويق صفقة حكمت عليها إدارته مسبقاً بالفشل

البحرين للرئيس عباس: لسنا الدولة المنظمة للورشة الاقتصادية بل نحن دولة مضيفة

البحرين للرئيس عباس: لسنا الدولة المنظمة للورشة الاقتصادية بل نحن دولة مضيفة

حركة المرور بغزة: حركة نشطة على كافة المفترقات الرئيسية

حركة المرور بغزة: حركة نشطة على كافة المفترقات الرئيسية

فيديو: الشرطة تضبط 13 كيلوغرام مخدرات في الخليل

فيديو: الشرطة تضبط 13 كيلوغرام مخدرات في الخليل

إصابة مواطنة بشظية رصاصة بالخطأ في جنين

إصابة مواطنة بشظية رصاصة بالخطأ في جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

دول الخليج وإيران

دول الخليج وإيران

شؤون فلسطينية

عائلة قدمت شهيدين تُعاني أوضاعاً مأساوية.. طرد وانتهاك وتهديد بالسجن

عائلة قدمت شهيدين تُعاني أوضاعاً مأساوية.. طرد وانتهاك وتهديد بالسجن

عيسى: المستوطنات غير قانونية بغض النظر عن وضعها التخطيطي

عيسى: المستوطنات غير قانونية بغض النظر عن وضعها التخطيطي

خالد: كوشنير يُضيع وقته بتسويق صفقة حكمت عليها إدارته مسبقاً بالفشل

خالد: كوشنير يُضيع وقته بتسويق صفقة حكمت عليها إدارته مسبقاً بالفشل

حركة المرور بغزة: حركة نشطة على كافة المفترقات الرئيسية

حركة المرور بغزة: حركة نشطة على كافة المفترقات الرئيسية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

فلسطين واليابان تؤكدان استمرار التعاون في المجال السياحي

فلسطين واليابان تؤكدان استمرار التعاون في المجال السياحي

درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بـ 12 درجة

درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بـ 12 درجة

عشرات الآلاف يؤدون صلاتي &#34;العشاء&#34; و&#34;التراويح&#34; في رحاب الأقصى

عشرات الآلاف يؤدون صلاتي "العشاء" و"التراويح" في رحاب الأقصى

منوعات

شاليمار شريتلي ترفع دعاوى قضائية ضد القاهرة والناس وبسمة وهبي وياسمين الخطيب

شاليمار شريتلي ترفع دعاوى قضائية ضد القاهرة والناس وبسمة وهبي وياسمين الخطيب

ابنة هيفاء وهبي تتحول لنسخة من والدتها بأحدث جلسة تصوير لها

ابنة هيفاء وهبي تتحول لنسخة من والدتها بأحدث جلسة تصوير لها

شاهد: لحظة غرق الفنانة أروى جودة أثناء تصوير أحد المشاهد

شاهد: لحظة غرق الفنانة أروى جودة أثناء تصوير أحد المشاهد

مذيعة أمريكية شهيرة تكشف عن تعرضها لانتهاكات جنسية من قبل زوج والدتها

مذيعة أمريكية شهيرة تكشف عن تعرضها لانتهاكات جنسية من قبل زوج والدتها

إحالة شيماء بطلة كليب &#34;عندي ظروف&#34; للمحاكمة

إحالة شيماء بطلة كليب "عندي ظروف" للمحاكمة

حسام حبيب: عمرو دياب لم يهنئني على زواجي وهذا ما أحبه بشرين

حسام حبيب: عمرو دياب لم يهنئني على زواجي وهذا ما أحبه بشرين

ليس &#34;الهيبة&#34;.. هذا مسلسل وفاء الكيلاني المفضّل

ليس "الهيبة".. هذا مسلسل وفاء الكيلاني المفضّل

النجمة كاردي بي صادمة بدون مكياج

النجمة كاردي بي صادمة بدون مكياج

داليا البحيري تحتفل بنجاح ابنة زوجها الفنانة الشابة

داليا البحيري تحتفل بنجاح ابنة زوجها الفنانة الشابة

أحمد السعدني: خسرت الكثير من أصدقائي بسبب هذا السؤال

أحمد السعدني: خسرت الكثير من أصدقائي بسبب هذا السؤال

عربي

شاهد: دبلوماسيون عرب ومسلمون على مائدة إفطار في إسرائيل

شاهد: دبلوماسيون عرب ومسلمون على مائدة إفطار في إسرائيل

السعودية: الصراع مع إسرائيل أبزر التحديات وفلسطين قضيتنا الأولى

السعودية: الصراع مع إسرائيل أبزر التحديات وفلسطين قضيتنا الأولى

مئات الأحذية بساحة مقر المفوضية الأوروبية احتجاجًا على الحرب في اليمن

مئات الأحذية بساحة مقر المفوضية الأوروبية احتجاجًا على الحرب في اليمن

الجيش الإسرائيلي يُعلن كشف أكبر نفق لحزب الله

الجيش الإسرائيلي يُعلن كشف أكبر نفق لحزب الله