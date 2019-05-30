شؤون فلسطينية

خالد: كوشنير يُضيع وقته بتسويق صفقة حكمت عليها إدارته مسبقاً بالفشل

خالد: كوشنير يُضيع وقته بتسويق صفقة حكمت عليها إدارته مسبقاً بالفشل
رام الله - دنيا الوطن
نصح تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، جاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي، وكبير مستشاريه، والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة تحضيراً لمؤتمر البحرين نهاية حزيران/ يونيو المقبل، بعدم إضاعة الوقت في تسويق بضاعة منتهية الصلاحية عنوانها (صفقة القرن) بعد أن حكمت عليها الإدارة الأميركية بغبائها الذي لا يعرف الحدود بالفشل من خلال انحيازها الأعمى غير المسبوق للسياسة العدوانية التوسعية المعادية للسلام لحكومة اليمين واليمين المتطرف الذي تولى رئاستها بنيامين نتنياهو على امتداد السنوات الماضية.

وأضاف: عندما تقرر الإدارة الاميركية، ومن جانب واحد، أن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية غير ذي صلة، وتعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وتقرر نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس وتدير ظهرها لما يسمى حل الدولتين، وتختصر حقوق الفلسطينيين تحت الاحتلال بالحقوق المدنية، كما وردت في صك الانتداب البريطاني على فلسطين، وعندما تعلن عزمها على تصفية قضية اللاجئين بإزاحتها عن جدول أعمال التسوية السياسية للصراع الفلسطيني وبتجفيف موارد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين على طريق حلها وإحالة ولايتها ومهمتها الى الدول المضيفة.

وعندما تُقرر مسبقاً أن الاستيطان لا يشكل عقبة في طريق السلام، وأن المستوطنات بكتلها وبؤرها الاستيطانية ومستوطناتها كبيرها وصغيرها، جزء لا يتجزأ من "إسرائيل"، فإنها تحكم مسبقاً على سياستها بفشل حتمي يستحيل تداركه بجولات يقوم بها جاريد وكوشنير وجيسون غرينبلات إلى دول المنطقة، ويحاول من خلالها تسويق بضاعة (صفقة القرن) الفاسدة، التي أصبحت بعد رفضها من القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية دون استثناء محل سخرية في عديد الأوساط السياسية والإعلامية بما فيها الأميركية والإسرائيلية ذاتها.

وجدد تيسير خالد في هذا السياق دعوة الجبهة الديمقراطية الدول العربية، التي أعلنت طوعاً أو قهراً استجابتها وتلبيتها لدعوة الإدارة الأميركية، عقد مؤتمر أو ورشة عمل في البحرين بعنوان "السلام من أجل الازدهار" مراجعة مواقفها واحترام موقف الاجماع الفلسطيني، الذي يرفض مواصلة السير في طريق الآلام والأوهام، والامتناع عن المشاركة في مشروع يعاني سلفاً من حالة إفلاس، خاصة وأن تجربة سنوات مديدة من المعاهدات والاتفاقيات بين "اسرائيل" وبعض الدول العربية، وبين "إسرائيل" والفلسطينيين لم تجلب الازدهار، ولم توفر الاستقرار بقدر ما فاقمت الأزمات، وشجعت في الوقت نفسه "إسرائيل" على مواصلة سياستها العدوانية الاستيطانية المعادية للسلام.

أخبار ذات صلة

عائلة قدمت شهيدين تُعاني أوضاعاً مأساوية.. طرد وانتهاك وتهديد بالسجن

عائلة قدمت شهيدين تُعاني أوضاعاً مأساوية.. طرد وانتهاك وتهديد بالسجن

الإحصاء عشية &#34;يوم البيئة&#34;: قطاع الطاقة أكبر مولد للمنبعثات في فلسطين

الإحصاء عشية "يوم البيئة": قطاع الطاقة أكبر مولد للمنبعثات في فلسطين

عيسى: المستوطنات غير قانونية بغض النظر عن وضعها التخطيطي

عيسى: المستوطنات غير قانونية بغض النظر عن وضعها التخطيطي

البحرين للرئيس عباس: لسنا الدولة المنظمة للورشة الاقتصادية بل نحن دولة مضيفة

البحرين للرئيس عباس: لسنا الدولة المنظمة للورشة الاقتصادية بل نحن دولة مضيفة

حركة المرور بغزة: حركة نشطة على كافة المفترقات الرئيسية

حركة المرور بغزة: حركة نشطة على كافة المفترقات الرئيسية

فيديو: الشرطة تضبط 13 كيلوغرام مخدرات في الخليل

فيديو: الشرطة تضبط 13 كيلوغرام مخدرات في الخليل

إصابة مواطنة بشظية رصاصة بالخطأ في جنين

إصابة مواطنة بشظية رصاصة بالخطأ في جنين

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

دول الخليج وإيران

دول الخليج وإيران

شؤون فلسطينية

عائلة قدمت شهيدين تُعاني أوضاعاً مأساوية.. طرد وانتهاك وتهديد بالسجن

عائلة قدمت شهيدين تُعاني أوضاعاً مأساوية.. طرد وانتهاك وتهديد بالسجن

عيسى: المستوطنات غير قانونية بغض النظر عن وضعها التخطيطي

عيسى: المستوطنات غير قانونية بغض النظر عن وضعها التخطيطي

خالد: كوشنير يُضيع وقته بتسويق صفقة حكمت عليها إدارته مسبقاً بالفشل

خالد: كوشنير يُضيع وقته بتسويق صفقة حكمت عليها إدارته مسبقاً بالفشل

حركة المرور بغزة: حركة نشطة على كافة المفترقات الرئيسية

حركة المرور بغزة: حركة نشطة على كافة المفترقات الرئيسية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

فلسطين واليابان تؤكدان استمرار التعاون في المجال السياحي

فلسطين واليابان تؤكدان استمرار التعاون في المجال السياحي

درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بـ 12 درجة

درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بـ 12 درجة

عشرات الآلاف يؤدون صلاتي &#34;العشاء&#34; و&#34;التراويح&#34; في رحاب الأقصى

عشرات الآلاف يؤدون صلاتي "العشاء" و"التراويح" في رحاب الأقصى

منوعات

شاليمار شريتلي ترفع دعاوى قضائية ضد القاهرة والناس وبسمة وهبي وياسمين الخطيب

شاليمار شريتلي ترفع دعاوى قضائية ضد القاهرة والناس وبسمة وهبي وياسمين الخطيب

ابنة هيفاء وهبي تتحول لنسخة من والدتها بأحدث جلسة تصوير لها

ابنة هيفاء وهبي تتحول لنسخة من والدتها بأحدث جلسة تصوير لها

شاهد: لحظة غرق الفنانة أروى جودة أثناء تصوير أحد المشاهد

شاهد: لحظة غرق الفنانة أروى جودة أثناء تصوير أحد المشاهد

مذيعة أمريكية شهيرة تكشف عن تعرضها لانتهاكات جنسية من قبل زوج والدتها

مذيعة أمريكية شهيرة تكشف عن تعرضها لانتهاكات جنسية من قبل زوج والدتها

إحالة شيماء بطلة كليب &#34;عندي ظروف&#34; للمحاكمة

إحالة شيماء بطلة كليب "عندي ظروف" للمحاكمة

حسام حبيب: عمرو دياب لم يهنئني على زواجي وهذا ما أحبه بشرين

حسام حبيب: عمرو دياب لم يهنئني على زواجي وهذا ما أحبه بشرين

ليس &#34;الهيبة&#34;.. هذا مسلسل وفاء الكيلاني المفضّل

ليس "الهيبة".. هذا مسلسل وفاء الكيلاني المفضّل

النجمة كاردي بي صادمة بدون مكياج

النجمة كاردي بي صادمة بدون مكياج

داليا البحيري تحتفل بنجاح ابنة زوجها الفنانة الشابة

داليا البحيري تحتفل بنجاح ابنة زوجها الفنانة الشابة

أحمد السعدني: خسرت الكثير من أصدقائي بسبب هذا السؤال

أحمد السعدني: خسرت الكثير من أصدقائي بسبب هذا السؤال

عربي

شاهد: دبلوماسيون عرب ومسلمون على مائدة إفطار في إسرائيل

شاهد: دبلوماسيون عرب ومسلمون على مائدة إفطار في إسرائيل

السعودية: الصراع مع إسرائيل أبزر التحديات وفلسطين قضيتنا الأولى

السعودية: الصراع مع إسرائيل أبزر التحديات وفلسطين قضيتنا الأولى

مئات الأحذية بساحة مقر المفوضية الأوروبية احتجاجًا على الحرب في اليمن

مئات الأحذية بساحة مقر المفوضية الأوروبية احتجاجًا على الحرب في اليمن

الجيش الإسرائيلي يُعلن كشف أكبر نفق لحزب الله

الجيش الإسرائيلي يُعلن كشف أكبر نفق لحزب الله