شؤون فلسطينية

البحرين للرئيس عباس: لسنا الدولة المنظمة للورشة الاقتصادية بل نحن دولة مضيفة

البحرين للرئيس عباس: لسنا الدولة المنظمة للورشة الاقتصادية بل نحن دولة مضيفة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الليلة، في العاصمة الأردنية عمان، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة مبعوث ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان أل خليفة.

واستمع الرئيس عباس من المبعوث البحريني إلى عرض شامل عن العلاقة التاريخية التي تجمع ما بين مملكة البحرين وشعبها بالشعب الفلسطيني وقيادته التاريخية والحكيمة ممثلة بالرئيس محمود عباس.

ونقل المبعوث البحريني تحيات الملك حمد بن عيسى بن سلمان، للرئيس محمود عباس، واعتزازه بالعلاقات التاريخية، مؤكدا عمق العلاقة والتعاون بين الشعبين، والتمسك بالحل السياسي للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وأن لا بديل عن الحل السياسي لأهم قضية عادلة في العالم.

بدوره، أعرب الرئيس محمود عباس عن شكره للملك، واثقا من حكمته ومواقفه القومية تجاه القضية الفلسطينية ومساندته الثابتة للقضية الفلسطينية ودعم صمود شعبنا.

وأكد: لن نشارك في الورشة الأميركية المقترحة في البحرين.

وأوضح مبعوث الملك، أن مملكة البحرين ليست المنظمة للورشة الاقتصادية، وهي ليست إلا دولة مضيفة للورشة.

وحضر اللقاء: عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، وسفير دولة فلسطين لدى البحرين خالد عارف.

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