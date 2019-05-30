حركة المرور بغزة: حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات الرئيسية

وسجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 4 حوادث سير نتج عنها 4 إصابات ،إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.



وأضافت: الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .



وذكرت بأن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .



وختمت: حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.



ونوهت عن وجود سوق البريح في محافظة الوسطى ، وسوق الخميس في محافظة الشمال من التوام حتى العامودي ،ويرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.