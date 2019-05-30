حركة المرور بغزة: حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات الرئيسية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الادارة العامة للمرور في قطاع غزة: "حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية".
قالت الادارة العامة للمرور في قطاع غزة: "حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية".
وسجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 4 حوادث سير نتج عنها 4 إصابات ،إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.
ونوهت عن وجود سوق البريح في محافظة الوسطى ، وسوق الخميس في محافظة الشمال من التوام حتى العامودي ،ويرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.
وأضافت: الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .
وذكرت بأن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .
وختمت: حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.
ونوهت عن وجود سوق البريح في محافظة الوسطى ، وسوق الخميس في محافظة الشمال من التوام حتى العامودي ،ويرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.
وأضافت: الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .
وذكرت بأن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .
وختمت: حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.
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