فيديو: الشرطة تضبط 13 كيلوغرام مخدرات في الخليل

















رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة وجهاز الاستخبارات العسكرية والامن الوطني فجر اليوم الخميس ما يقرب من 13 كغم من مادة يشتبه ان تكون القنب الهندي المهجن " الهايدرو " بمنزل تاجر مخدرات بمدينة يطا جنوب الخليل.وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات انه وبعد ورود معلومات لدى جهاز الاستخبارات العسكرية وادارة مكافحه المخدرات في شرطة محافظه الخليل تفيد بوجود مواد مخدرة لدى بعض الاشخاص في مدينة يطا جنوب الخليل . وبعد الرصد والبحث والتحري في هذه المعلومات والتاكد بوجودها تم استصدار اذن تفتيش من النيابه العامه والتوجه للمكان ومداهمة عده مواقع من قبل شرطه مكافحه المخدرات وجهاز الاستخبارات العسكريه ومساندة قوه مشتركه من الشرطه الخاصه والامن الوطني.وأكد ارزيقات انه واثناء تفتيش منزل احد تجار المخدرات تم ضبط 13 كغم تقريبا من ماده يشتبه انها القنب الهندي المهجن (الهايدرو) مجزئة على عده اوزان ومجهزه للاتجار بها .وعدد من اكياس بذور اشتال ماده القنب الهندي المهجن وضبط 50 شتلة يشتبه انها اشتال القنب الهندي تتراوح اطولها مابين 10سم الى 100 سم مزروعة في قوارير بجوار المنزل في المنطقة.وأضاف ارزيقات ان العمل ما زال مستمرا لاحضار التاجر الذي لاذا بالفرار قبل وصول القوة للمكان . كما تم التحفظ على المواد لحين استكمال الاجراءات واحالة القضية للنيابة العامة.