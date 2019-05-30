إصابة مواطنة بشظية رصاصة بالخطأ في جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيبت مواطنة بشظية رصاصة بالخطأ، الليلة الماضية، على دوار السينما وسط مدينة جنين.وذكرت مصادر محلية، أن طواقم الإسعاف والأجهزة الأمنية هرعت الى المكان وجرى نقل المصابة (..) الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادثة.