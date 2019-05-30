شؤون فلسطينية

إصابة مواطنة بشظية رصاصة بالخطأ في جنين

إصابة مواطنة بشظية رصاصة بالخطأ في جنين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصيبت مواطنة بشظية رصاصة بالخطأ، الليلة الماضية، على دوار السينما وسط مدينة جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن طواقم الإسعاف والأجهزة الأمنية هرعت الى المكان وجرى نقل المصابة (..) الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادثة.

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