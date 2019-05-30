وزير الحج السعودي:لا سياسة في الحج ونرحب بالمسلمين من جميع أنحاء العالم





رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الحج والعمرة السعودي، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن محمد صالح بن طاهر بنتن، أنه لا سياسة في الحج.وشدد بن طاهر بنتن، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الليلة الماضية، بمقر المركز الإعلامي المعد للقمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية التي تستضيفها المملكة في مكة المكرمة اليوم وبعد غد، على ترحيب المملكة بقدوم أي مسلم من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة باختلاف ثقافاتهم ولغاتهم دون تمييز، وتقديم التسهيلات والخدمات كافة التي تمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة وسط منظومة متكاملة من الخدمات.واستعرض أبرز ما يتضمنه برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين مساء أمس، مشيراً إلى أن البرنامج يشتمل على أكثر من 130 مبادرة، شارك في إعدادها أكثر من 30 جهة حكومية بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات التي تعينهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة، كما عمل البرنامج في مرحلة الإعداد والتخطيط على أكثر من 192 نقطة اتصال مع ضيوف الرحمن تمثل رحلة الحاج والمعتمر "من الفكرة إلى الذكرى".وقال: "إن البرنامج أحد برامج رؤية المملكة 2030، ويحظى بعناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وبدعم ومتابعة من ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها.وتناول وزير الحج والعمرة الأهداف الرئيسة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والمتمثلة في تيسير وصول المسلمين من مختلف أنحاء العالم إلى المملكة لأداء المناسك، علاوة على تحسين وتجويد الخدمات وتوفيرها للحجاج كافة، إضافةً إلى إثراء تجربة الحاج والمعتمر والزائر في هذه الرحلة الإيمانية من خلال الاطلاع على الآثار الإسلامية الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وغيرها من مدن المملكة.