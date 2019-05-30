الطقس: درجات الحرارة اليوم اعلى من معدلها السنوي بـ 12 درجة مئوية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الخميس شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر درجات الحرارة لتبصح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الجمعة 2019/05/31: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
السبت 2019/06/01: يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق ، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الاحد 2019/06/02: يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:
1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.
2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة
يكون الجو اليوم الخميس شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر درجات الحرارة لتبصح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الجمعة 2019/05/31: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
السبت 2019/06/01: يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق ، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الاحد 2019/06/02: يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً الى حار وفي ساعات الليل يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:
1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.
2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة
التعليقات