شاهد: دبلوماسيون عرب ومسلمون على مائدة إفطار في إسرائيل









رام الله - دنيا الوطناستضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية عدداً من سفراء ودبلوماسيين من دول عربية حول مائدة إفطار رمضاني.نشر مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة له على حساب الوزارة الرسمي على "تويتر"، أشار فيها إلى أنه استضاف سفراء ودبلوماسيين من دول عربية وإسلامية في إسرائيل، فضلاً عن مشاركة أصدقاء وزملاء من النشطاء في المجتمع المدني الإسرائيلي من العرب والمسلمين.ونشر في تغريدة ثانية له، قال فيها: "عرفت الإسلام واليهودية فترات ذهبية في علاقاتهما، وكلاهما يأتي من نفس شجرة العائلة، في إسرائيل تعيش أقلية إسلامية كبيرة واحترام تقليد الإفطار هو تعبير عن طبيعة الدولة"، وفق تعبيره.