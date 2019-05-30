فلسطين واليابان تؤكدان استمرار التعاون في المجال السياحي





وجرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة بيت لحم حيث رحبت معايعة بالسفير الياباني، مشيدة بالتعاون الثنائي بين فلسطين واليابان في مختلف المجالات وخصوصاً في المجال السياحي ومجال الحفاظ على الآثار والتراث الثقافي.





وتكلل هذا التعاون والدعم والشراكة في مشروع تغطية أكبر لوحة فسيفساء في قصر هشام الأثري بمدينة أريحا، والذي يجري تنفيذه بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا.





وتحدثت معايعة عن آخر المستجدات الجارية على صعيد قطاعي السياحة والتراث الثقافي، والعمل على تعزيز التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظرائه من القطاعات السياحية من حول العالم لتعزيز أن يأتي السائح إلى فلسطين ضمن برامج سياحية فلسطينية، ومستخدماً للمرافق السياحية الفلسطينية من فنادق ومطاعم ومحلات بيع التحف الشرقية ووسائل نقل وغيرها الكثير مساهماً في زيادة فرص العمل لدى القطاع السياحي الفلسطيني ورفع نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي علاوة على تكثيف المشاركة في أهم المعارض السياحية العالمية وفتح أسواق سياحية جديدة واستهداف فئات عمرية جديدة لتزور فلسطين علاوة على انتهاج مجموعة من الأنماط السياحية الجديدة والتي عملت وستعمل على رفد القطاع السياحي الفلسطيني بوفود جديدة لم تكن تزور فلسطين في الماضي مما أحدث وسيحدث نقلات نوعية في أعداد السياح القادمين إلى فلسطين وفي نسبة الأشغال الفندقي لدى الفنادق الفلسطينية.





وبدورة فقد أكد السفير الياباني لدى فلسطين السيد تاكيشي أوكوبو على شكره للوزيرة معايعة لتعاونها وعملها المشترك، مؤكداً ضرورة الاستمرار في الشراكة والعلاقة الثنائية لما فيه خدمة للطرفين.





وتباحث الطرفان في آخر التطورات الجارية على مشروع تغطية أكبر لوحة فسيفساء في قصر هشام الأثري بمدينة أريحا والتي سيتم افتتاحها مطلع العام القادم، علاوة على التباحث في سبل القيام بحملة ترويجية للسياحة الفلسطينية في اليابان من بالشراكة مع الوكالة اليابانية للسفر من خلال تنظيم جولة للقطاع السياحي الفلسطيني في العاصمة اليابانية طوكيو للتشبيك المباشر مع نظرائهم من ممثلي القطاع السياحي الياباني واطلاعهم على الإمكانيات التي يمتلكها القطاع السياحي الفلسطيني.





وستجري هذه الحملة في منتصف تموز/يوليو من العام الحالي، حيث قدم السفير الياباني الدعوة للوزيرة معايعة للمشاركة في هذه الحدث الياباني الفلسطيني السياحي المهم.





وتباحث الطرفان في سبل تنظيم زيارة تعريفية لممثلي القطاع السياحي الياباني إلى فلسطين بهدف إحداث صورة جديدة عن فلسطين والاطلاع على ما تمتلكه فلسطين من إمكانيات سياحية وأثرية وأنماط سياحية جديدة.



رام الله - دنيا الوطناستقبلت وزيرة السياحة والآثار، رُلى معايعة السفير الياباني لدى فلسطين السيد تاكيشي أوكوبو، ووفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا.