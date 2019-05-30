درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بـ 12 درجة

رام الله - دنيا الوطن

قالت الأرصاد الجوية، إن الطقس سيكون الخميسـ، شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع آخر درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية.





وأوضحت الأرصاد، أن الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .



والجمعة، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.