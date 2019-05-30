دولي

خامنئي: لن نفاوض واشنطن وردنا لن يكون عسكرياً

خامنئي: لن نفاوض واشنطن وردنا لن يكون عسكرياً
على خامنئي
رام الله - دنيا الوطن
جدد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، رفضه التفاوض مع واشنطن خاصة حول قدرات إيران العسكرية، لافتاً إلى أن رد بلاده على إجراءات الولايات المتحدة سيكون بالضغط عليها.

وقال خامنئي، وفق (روسيا اليوم): "لن نتفاوض خاصة بشأن قدراتنا العسكرية، إن معنى المفاوضات في هذه القضية هو إبرام صفقة، أي التخلي عن قدراتنا الدفاعية".

واعتبر خامنئي أنه لا جدوى من التفاوض مع الولايات المتحدة بشكل عام، مشيراً إلى أن المفاوضات تكتيك لأمريكا لاستكمال استراتيجية الضغط على إيران.

وتابع: "إنهم يمارسون الضغط  لكي ينتاب الطرف الآخر التعب، ومن ثم يقولون لنبدأ بالمفاوضات، وهذه المفاوضات هي استكمال للضغط، وتأتي لتحقيق مآربهم. هم يمارسون الضغط ومن ثم يقولون لنتفاوض الآن، استراتيجيتهم ليست المفاوضات، بل ممارسة الضغط".

وشدد خامنئي على أن الرد على ضغوط الولايات المتحدة سيكون بممارسة الضغط عليها، متابعاً: "هذا الضغط ليس عسكريا كما يدعون وإنما بتقليص تعهدات إيران في الاتفاق النووي".

وتابع خامنئي: "الضغوط التي تمارسها إيران على أمريكا ليست عسكرية كما تدعي واشنطن، ولكن إن لزم الأمر يمكن ممارسة ضغط عسكري أيضا".

وأشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية إلى أن بلاده لا تسعى لاستخدام قدراتها النووية والعلمية لتصميم سلاح نووي، وتابع: "ذلك ليس بسبب الحظر وأمريكا بل من منطلق مبادئنا، إذ نعتبره حراما من الناحية الفقهية والشرعية".

وأرفد: "كان البعض يقول لننتج السلاح النووي ولكن لا نستخدمه، وهذا القول خاطئ أيضا لأننا ننتجه بثمن باهظ ولا نستخدمه والطرف الآخر يعلم أيضا أننا لن نستخدمه، وهو ما يجعله بلا تـأثير بالنسبة لنا".

أخبار ذات صلة

كوشنير وغرينبلات يصلان إسرائيل لبحث مؤتمر البحرين الاقتصادي

كوشنير وغرينبلات يصلان إسرائيل لبحث مؤتمر البحرين الاقتصادي

نتنياهو وليبرمان يعلقان..انتخابات جديدة بإسرائيل بعد تصويت الكنيست على حل نفسه

نتنياهو وليبرمان يعلقان..انتخابات جديدة بإسرائيل بعد تصويت الكنيست على حل نفسه

رئيس الوزراء الإسرائيلي: من المرجح أن نذهب إلى الانتخابات

رئيس الوزراء الإسرائيلي: من المرجح أن نذهب إلى الانتخابات

شاهد: الجيش الإسرائيلي يعلن بدء سد أطول وأعمق نفق لـ (حزب الله)

شاهد: الجيش الإسرائيلي يعلن بدء سد أطول وأعمق نفق لـ (حزب الله)

مجهول يضرم النار في جسده أمام البيت الأبيض

مجهول يضرم النار في جسده أمام البيت الأبيض

محكمة بريطانية تستدعي وزير بتهمة &#34;الكذب&#34; والعقوبة مؤدب

محكمة بريطانية تستدعي وزير بتهمة "الكذب" والعقوبة مؤدب

أردوغان يقدم لترامب اقتراحاً بشأن منظومة &#34;إس 400&#34;

أردوغان يقدم لترامب اقتراحاً بشأن منظومة "إس 400"

الرئيس الإسرائيلي: خياران أمام نتنياهو حال فشل في تشكيل حكومة

الرئيس الإسرائيلي: خياران أمام نتنياهو حال فشل في تشكيل حكومة

التعليقات

الدنيا حكايات

دول الخليج وإيران

دول الخليج وإيران

شؤون فلسطينية

فلسطين واليابان تؤكدان استمرار التعاون في المجال السياحي

فلسطين واليابان تؤكدان استمرار التعاون في المجال السياحي

عشرات الآلاف يؤدون صلاتي &#34;العشاء&#34; و&#34;التراويح&#34; في رحاب الأقصى

عشرات الآلاف يؤدون صلاتي "العشاء" و"التراويح" في رحاب الأقصى

الرئيس عباس يصل مكة المكرمة للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية

الرئيس عباس يصل مكة المكرمة للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية

الشرطة تقبض على شخص بتهمة استغلال الأطفال في بيت لحم

الشرطة تقبض على شخص بتهمة استغلال الأطفال في بيت لحم

عشراوي: حرية الشعب الفلسطيني ليست للبيع وعلى المجتمع الدولي مواجهة التحالف الإسرائيلي- الأمريكي

عشراوي: حرية الشعب الفلسطيني ليست للبيع وعلى المجتمع الدولي مواجهة التحالف الإسرائيلي- الأمريكي

وصفه بـ&#34;البناء&#34;: غرينبلات يتحدث عن اجتماع الوفد الأمريكي مع العاهل الأردني

وصفه بـ"البناء": غرينبلات يتحدث عن اجتماع الوفد الأمريكي مع العاهل الأردني

النخالة: الفرص حاضرة لصياغة مشروع وطني فلسطيني جديد

النخالة: الفرص حاضرة لصياغة مشروع وطني فلسطيني جديد

11 حريقاً تلتهم 330 شجرة بمناطق متفرقة في جنين

11 حريقاً تلتهم 330 شجرة بمناطق متفرقة في جنين

منوعات

ليس &#34;الهيبة&#34;.. هذا مسلسل وفاء الكيلاني المفضّل

ليس "الهيبة".. هذا مسلسل وفاء الكيلاني المفضّل

النجمة كاردي بي صادمة بدون مكياج

النجمة كاردي بي صادمة بدون مكياج

داليا البحيري تحتفل بنجاح ابنة زوجها الفنانة الشابة

داليا البحيري تحتفل بنجاح ابنة زوجها الفنانة الشابة

أحمد السعدني: خسرت الكثير من أصدقائي بسبب هذا السؤال

أحمد السعدني: خسرت الكثير من أصدقائي بسبب هذا السؤال

ابنة علا غانم بـ&#34;الكلبشات&#34; في عقد قرانها

ابنة علا غانم بـ"الكلبشات" في عقد قرانها

أول صورة لـ &#34;محمد نجم&#34; في المستشفى

أول صورة لـ "محمد نجم" في المستشفى

تعرف على سر نشر نيشان آيات قرآنية طوال شهر رمضان

تعرف على سر نشر نيشان آيات قرآنية طوال شهر رمضان

درة تكشف أسباب عدم زواجها حتى الآن

درة تكشف أسباب عدم زواجها حتى الآن

منى شداد: برنامج رامز جلال &#34;مفبرك&#34;

منى شداد: برنامج رامز جلال "مفبرك"

لطيفة: القُبلات سبب غضب يوسف شاهين مني

لطيفة: القُبلات سبب غضب يوسف شاهين مني

عربي

مئات الأحذية بساحة مقر المفوضية الأوروبية احتجاجًا على الحرب في اليمن

مئات الأحذية بساحة مقر المفوضية الأوروبية احتجاجًا على الحرب في اليمن

الجيش الإسرائيلي يُعلن كشف أكبر نفق لحزب الله

الجيش الإسرائيلي يُعلن كشف أكبر نفق لحزب الله

من سيُمثل أمير قطر في قمة مكة بالسعودية؟

من سيُمثل أمير قطر في قمة مكة بالسعودية؟

الصفدي وكرينبول يؤكدان استمرار العمل لتوفير الدعم لوكالة (أونروا)

الصفدي وكرينبول يؤكدان استمرار العمل لتوفير الدعم لوكالة (أونروا)