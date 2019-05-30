كوشنير وغرينبلات يصلان إسرائيل لبحث مؤتمر البحرين الاقتصادي





وقالت القناة الإسرائيلية الـ (13)، إن الوفد الرئاسي الأمريكي التقى فور وصوله بالسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي ورن ديرمر.



رام الله - دنيا الوطنوصل الوفد الرئاسي الأمريكي الذي يضم كبير المستشارين جاريد كوشنير والمبعوث الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات والمستشار الخاص للشأن الإيراني براين هوك إلى إسرائيل قادمين من الأردن.وأضافت القناة، أن الوفد الأمريكي سيجتمع برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غداً الخميس، حيث تأتي زيارته في إطار التمهيد الأمريكي لمؤتمر البحرين الاقتصادي الذي يشكل المرحلة الأولى من الإعلان عن خطة الحل الأمريكي الذي تقترحه إدارة ترامب للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وكانت وسائل إعلامية إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق أن وفدا برئاسة وزير المالية الإسرائيلي يضم نحو مائتين من رجال المال والأعمال والاقتصاد الإسرائيليين، من المتوقع ان يمثل إسرائيل في مؤتمر البحرين الذي قرر الجانب الفلسطيني مقاطعته بالكامل.