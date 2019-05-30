دولي

كوشنير وغرينبلات يصلان إسرائيل لبحث مؤتمر البحرين الاقتصادي

كوشنير وغرينبلات يصلان إسرائيل لبحث مؤتمر البحرين الاقتصادي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وصل الوفد الرئاسي الأمريكي الذي يضم كبير المستشارين جاريد كوشنير والمبعوث الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات والمستشار الخاص للشأن الإيراني براين هوك إلى إسرائيل قادمين من الأردن.

وقالت القناة الإسرائيلية الـ (13)، إن الوفد الرئاسي الأمريكي التقى فور وصوله بالسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي ورن ديرمر.

وأضافت القناة، أن الوفد الأمريكي سيجتمع برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غداً الخميس، حيث تأتي زيارته في إطار التمهيد الأمريكي لمؤتمر البحرين الاقتصادي الذي يشكل المرحلة الأولى من الإعلان عن خطة الحل الأمريكي الذي تقترحه إدارة ترامب للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكانت وسائل إعلامية إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق أن وفدا برئاسة وزير المالية الإسرائيلي يضم نحو مائتين من رجال المال والأعمال والاقتصاد الإسرائيليين، من المتوقع ان يمثل إسرائيل في مؤتمر البحرين الذي قرر الجانب الفلسطيني مقاطعته بالكامل.

أخبار ذات صلة

نتنياهو وليبرمان يعلقان..انتخابات جديدة بإسرائيل بعد تصويت الكنيست على حل نفسه

نتنياهو وليبرمان يعلقان..انتخابات جديدة بإسرائيل بعد تصويت الكنيست على حل نفسه

رئيس الوزراء الإسرائيلي: من المرجح أن نذهب إلى الانتخابات

رئيس الوزراء الإسرائيلي: من المرجح أن نذهب إلى الانتخابات

شاهد: الجيش الإسرائيلي يعلن بدء سد أطول وأعمق نفق لـ (حزب الله)

شاهد: الجيش الإسرائيلي يعلن بدء سد أطول وأعمق نفق لـ (حزب الله)

مجهول يضرم النار في جسده أمام البيت الأبيض

مجهول يضرم النار في جسده أمام البيت الأبيض

محكمة بريطانية تستدعي وزير بتهمة &#34;الكذب&#34; والعقوبة مؤدب

محكمة بريطانية تستدعي وزير بتهمة "الكذب" والعقوبة مؤدب

أردوغان يقدم لترامب اقتراحاً بشأن منظومة &#34;إس 400&#34;

أردوغان يقدم لترامب اقتراحاً بشأن منظومة "إس 400"

الرئيس الإسرائيلي: خياران أمام نتنياهو حال فشل في تشكيل حكومة

الرئيس الإسرائيلي: خياران أمام نتنياهو حال فشل في تشكيل حكومة

تعرف على تكلفة الانتخابات الإسرائيلية المتوقع حصولها

تعرف على تكلفة الانتخابات الإسرائيلية المتوقع حصولها

التعليقات

الدنيا حكايات

دول الخليج وإيران

دول الخليج وإيران

شؤون فلسطينية

عشرات الآلاف يؤدون صلاتي &#34;العشاء&#34; و&#34;التراويح&#34; في رحاب الأقصى

عشرات الآلاف يؤدون صلاتي "العشاء" و"التراويح" في رحاب الأقصى

الشرطة تقبض على شخص بتهمة استغلال الأطفال في بيت لحم

الشرطة تقبض على شخص بتهمة استغلال الأطفال في بيت لحم

عشراوي: حرية الشعب الفلسطيني ليست للبيع وعلى المجتمع الدولي مواجهة التحالف الإسرائيلي- الأمريكي

عشراوي: حرية الشعب الفلسطيني ليست للبيع وعلى المجتمع الدولي مواجهة التحالف الإسرائيلي- الأمريكي

11 حريقاً تلتهم 330 شجرة بمناطق متفرقة في جنين

11 حريقاً تلتهم 330 شجرة بمناطق متفرقة في جنين

إصابة 13 مواطناً بحادث سير وقع بين ثلاث مركبات شمال رام الله

إصابة 13 مواطناً بحادث سير وقع بين ثلاث مركبات شمال رام الله

هآرتس: أبو مازن سيُحاول إقناع الملك سلمان كي لا يقبل (صفقة القرن)

هآرتس: أبو مازن سيُحاول إقناع الملك سلمان كي لا يقبل (صفقة القرن)

المركز الفلسطيني للتنمية والحريات: نطالب بوقف ملاحقة صحيفة (الحياة الجديدة) بغزة

المركز الفلسطيني للتنمية والحريات: نطالب بوقف ملاحقة صحيفة (الحياة الجديدة) بغزة

اشتية يُؤكد أهمية إحياء ثقافة العمل التطوعي

اشتية يُؤكد أهمية إحياء ثقافة العمل التطوعي

منوعات

ليس &#34;الهيبة&#34;.. هذا مسلسل وفاء الكيلاني المفضّل

ليس "الهيبة".. هذا مسلسل وفاء الكيلاني المفضّل

النجمة كاردي بي صادمة بدون مكياج

النجمة كاردي بي صادمة بدون مكياج

داليا البحيري تحتفل بنجاح ابنة زوجها الفنانة الشابة

داليا البحيري تحتفل بنجاح ابنة زوجها الفنانة الشابة

أحمد السعدني: خسرت الكثير من أصدقائي بسبب هذا السؤال

أحمد السعدني: خسرت الكثير من أصدقائي بسبب هذا السؤال

ابنة علا غانم بـ&#34;الكلبشات&#34; في عقد قرانها

ابنة علا غانم بـ"الكلبشات" في عقد قرانها

أول صورة لـ &#34;محمد نجم&#34; في المستشفى

أول صورة لـ "محمد نجم" في المستشفى

تعرف على سر نشر نيشان آيات قرآنية طوال شهر رمضان

تعرف على سر نشر نيشان آيات قرآنية طوال شهر رمضان

درة تكشف أسباب عدم زواجها حتى الآن

درة تكشف أسباب عدم زواجها حتى الآن

منى شداد: برنامج رامز جلال &#34;مفبرك&#34;

منى شداد: برنامج رامز جلال "مفبرك"

لطيفة: القُبلات سبب غضب يوسف شاهين مني

لطيفة: القُبلات سبب غضب يوسف شاهين مني

عربي

مئات الأحذية بساحة مقر المفوضية الأوروبية احتجاجًا على الحرب في اليمن

مئات الأحذية بساحة مقر المفوضية الأوروبية احتجاجًا على الحرب في اليمن

الجيش الإسرائيلي يُعلن كشف أكبر نفق لحزب الله

الجيش الإسرائيلي يُعلن كشف أكبر نفق لحزب الله

من سيُمثل أمير قطر في قمة مكة بالسعودية؟

من سيُمثل أمير قطر في قمة مكة بالسعودية؟

الصفدي وكرينبول يؤكدان استمرار العمل لتوفير الدعم لوكالة (أونروا)

الصفدي وكرينبول يؤكدان استمرار العمل لتوفير الدعم لوكالة (أونروا)