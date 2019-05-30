عشرات الآلاف يؤدون صلاتي "العشاء" و"التراويح" في رحاب الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدى عشرات آلاف المواطنين من القدس وأراضي الـ48 وخارجهما، الليلة، صلاتي العشاء و"التراويح" في رحاب المسجد الأقصى المبارك.وشارك مئات المصلين في وجبات الإفطار الجماعية والفردية في باحات الأقصى، وصلاة المغرب، وانضم إليهم عشرات الآلاف في صلاتي العشاء و"التراويح"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).