نتنياهو وليبرمان يعلقان..انتخابات جديدة بإسرائيل بعد تصويت الكنيست على حل نفسه

رام الله - دنيا الوطنفشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعد فوزه في انتخابات الكنيست، التي جرت الشهر الماضي.وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إنه تمت الموافقة على حل (كنيست) بالقراءتين الثانية والثالثة.ولم يتمكن نتنياهو من الحصول على دعم عضو واحد إضافي بالكنيست، حيث وصل المؤيدون لحكومته الجديدة 60 عضواً من أصل 61 يحتاجها نتنياهو؛ لحصول حكومته على الثقة الكاملة.ومنذ فوز حزب (الليكود) بزعامة نتنياهو في انتخابات الكنيست الشهر الماضي، وتكليفه بتشكيل الحكومة، فشل في اقناع المعارضة الإسرائيلية، وحزب (إسرائيل بيتنا) في الانضمام للحكومة.وتتجه إسرائيل إلى انتخابات مبكرة للكنيست، من المرجح إجراؤها في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك بعد تصويت الكنيست على حل نفسه، الأمر الذي يُبقي نتنياهو رئيساً للوزراء لهذا الموعد.وفي أول رد فعل له على حل فشله في تشكيل الحكومة الجديدة، قال نتنياهو إن ليبرمان خدع ناخبيه وخذل اليمين، فيما حمل الأخير (الليكود) مسؤولية الذهاب إلى انتخابات جديدة.