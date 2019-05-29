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السعودية: الصراع مع إسرائيل أبزر التحديات وفلسطين قضيتنا الأولى

السعودية: الصراع مع إسرائيل أبزر التحديات وفلسطين قضيتنا الأولى
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، إن الصراع مع إسرائيل أبرز التحديات، مشيراً إلى أن فلسطين قضية السعودية الأولى.

وأضاف العساف، خلال تسلم السعودية، رئاسة القمة الإسلامية في الرياض: "عالمنا الإسلامي، يمر بتحديات بالغة الخطورة، أبرزها التدخلات في شؤونه الداخلية والإرهاب".

وتابع: "ندعو إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات، القضية الفلسطينية هي أولوية للمملكة، حتى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة".

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