شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصل مكة المكرمة للمشاركة في القمتين العربية والاسلامية

الرئيس عباس يصل مكة المكرمة للمشاركة في القمتين العربية والاسلامية
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
وصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس مكة المكرمة مساء اليوم الأربعاء، للمشاركة في القمتين العربية الطارئة يوم غد الخميس، والـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي يوم بعد غد الجمعة.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس عباس على هامش القمتين العربية والإسلامية عديد القادة العرب والمسلمين لشرح تطورات الأوضاع في فلسطين، والتأكيد على التزام دولة فلسطين المبدئي بالسلام، ضمن رؤية الرئيس التي طرحها في مجلس الأمن في شباط/ فبراير من العام الماضي، إضافة إلى ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية مع عديد الدول، التي تربطها بفلسطين علاقات مميزة، وفق ما أفاد بيان لوزارة الخارجية والمغتربين أمس.

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