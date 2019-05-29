دولي

مسؤول في (الليكود): انتهت القصة.. نحن في طريقنا إلى الانتخابات

مسؤول في (الليكود): انتهت القصة.. نحن في طريقنا إلى الانتخابات
بنيامين نتنياهو وموشيه كحلون
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية عن مسؤول في حزب (الليكود) وصفته بـ "الكبير" قوله: "نحن في طريقنا إلى الانتخابات، انتهت القصة".

من جهتها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن التصويت على قانون حل (كنيست) بشكل نهائي، سيتم في الساعة 23:30 في الجلسة الكاملة بالقراءتين الثانية والثالثة.

يأتي ذلك بعدما فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في التوصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة، على خلفية رفض زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان المشاركة إلا في حال تم حل ملف "قانون التجنيد" للمتدينين.


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