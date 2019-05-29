الشرطة تقبض على شخص بتهمة استغلال الأطفال للتسول في بيت لحم





وتمكنت القوة من متابعة الشخص الذي يقوم بنشر هؤلاء الأطفال القاصرين على الإشارات الضوئية وإلقاء القبض عليه وهو من سكان محافظة الخليل وباحضاره الى فرع المباحث وبسماع أقواله أفاد انه يقوم باحضار الاطفال للتسول في بيت لحم واخذ النقود منهم .



وتم تحويل المتهم باستغلال الأطفال إلى قسم التحقيق والطفل إلى فرع حماية الأسرة والإحداث، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصولا .



رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم القبض على شخص يقوم باستغلال الأطفال بنشرهم صباحاً على شوارع مدينة بيت لحم، من أجل التسول وكسب المال بطريقة غير قانونية وشرعية .وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن قسم العمليات بشرطة محافظة بيت لحم، تلقى إشارة حول وجود عدد من الأطفال على مفارق مدينة بيت لحم يقومون بعملية التسول على الفور تحرك طاقم من شرطة المباحث العامة إلى المكان حيث تمكنت القوة من ضبط طفل قاصر يقوم بالتسول وبعد عمليات البحث والتحري بالمكان.