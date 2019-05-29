مئات الأحذية بساحة مقر المفوضية الأوروبية احتجاجًا على الحرب في اليمن



واستهدفت فعالية نشطاء المرصد الأورومتوسطي لفت الانتباه إلى ما يعانيه المدنيون من قتل واستهداف وجرائم حرب وتهجير بفعل الحرب الجارية في البلاد منذ أكثر من أربعة أعوام.



ورفع النشطاء لافتات مكتوبة تطالب بوقف العمليات العسكرية في اليمن، والتوقف عن استهداف المدنيين، وضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسئوليته لتحقيق ذلك ومحاسبة مرتكبي الجرائم كمدخل وحيد لإنصاف الضحايا.



كما طالبوا الاتحاد الأوروبي بتحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية إزاء ما تشهده اليمن من ويلات بفعل استمرار تدفّق الأسلحة إلى الدول المشاركة في الحرب.





وقال مشاركون في الفعالية إن كل زوج من الأحذية التي جرى نشرها في ساحة مقر البرلمان الأوروبي رسالة تذكير مؤثرة بطفل أو سيدة أو مسن لقوا مصرعهم في حرب اليمن ولم يتم محاسبة الجناة حتى الآن.



وحثّ المشاركون في الفعالية كافة الأطراف الدولية بالعمل الجاد على وقف حرب اليمن ومحاسبة مرتكبي الجرائم، والتدخل العاجل لإنقاذ المدنيين من شبح مجاعة وشيكة قد تُنهي حياة الملايين منهم.



ووفق إحصاءات مختلفة عمل الأورومتوسطي على تحليلها، قتل وأصيب ما لا يقل عن 12 ألف طفل يمني منذ بدء النزاع المسلح في اليمن في مارس 2015.



رام الله - دنيا الوطنوضع نشطاء حقوقيون من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مئات الأحذية في ساحة مقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن فعالية احتجاجية على استمرار الحرب على اليمن وللمطالبة بتحييد الأطفال عن النزاعات المسلحة.وجرت الفعالية ضمن حملة ضغط وتحشيد ينظمها المرصد الأورومتوسطي طوال شهر حزيران/يونيو القادم، وتستهدف صناع قرار ومسؤولين أوروبيين للمطالبة بحماية أطفال النزاعات بما في ذلك وقف حرب اليمن.