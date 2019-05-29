شاهد: الجيش الإسرائيلي يعلن بدء سد أطول وأعمق نفق لـ (حزب الله)



42bc891584b85daa.



رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن الجيش الإسرائيلي بدأ مساء اليوم بسد نفق هجومي لـ (حزب الله) اللبناني، تم اكتشافه خلال عملية "درع الشمال"، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.ويعدً النفق من أطول وأعمق الأنفاق الستة التي تم الكشف عنها، إذ لأنه وصل إلى بعد 80 متراً داخل إسرائيل، وبعمق 80 متراً تحت الأرض بين قريتي شْتولا وزارْعيت.ويشار إلى أن الإسرائيلي قد هدم ونسف بقية الأنفاق الخمسة الأخرى، وفق ما ذكرت (مكان)، مضيفة أنه لن يتم سد مخرج النفق ليصبح موقعا لزيارة دبلوماسيين وصحفيين أجانب لأغراض إعلامية.وقال الناطق بلسان الجيش: إنه مع تدمير النفق الأخير لا توجد لدى (حزب الله) أنفاق هجومية خارقة للحدود يستطيع استخدامها.وقد نظم الجيش اليوم جولة للصحفيين على الحدود مع لبنان، حيث سمح لأول مرة للصحفيين بالدخول إلى النفق الهجومي الذي يصفه الجيش بـ"الخارق" للحدود والذي حفره (حزب الله) انطلاقًاً من قرية رامية الشيعية والذي اخترق إسرائيل لمسافة 77 مترًا .وأكد الناطق العسكري للجيش، أفيخاي أدرعي أن أعمال الحفر استمرت سنوات طويلة، مضيفا: "لقد تابعنا حفر الأنفاق منذ سنوات طويلة وقمنا ببناء وتطوير قدرات تكنولوجية وهندسية تمكننا من خلالها بمفاجاة حزب الله وكشف وإحباط الأنفاق قبل أن يستكمل أعمال الحفر".