وصفه بـ"البناء": غرينبلات يتحدث عن اجتماع الوفد الأمريكي برئاسة كوشنير مع العاهل الأردني
رام الله - دنيا الوطن
وصف مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، اللقاء الذي جمع مستشار الرئيس الأمريكي، جيرد كوشنير، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، بـ "البناء".
وقال غرينبلات في تغريدة عبر (تويتر): "لقاء بناء مع الملك عبد الله في الأردن اليوم بما في ذلك محادثة جيدة حول الديناميات الإقليمية، وجهود إدارتنا لمساعدة إسرائيل والفلسطينيين على تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً".
وأكد العاهل الأردني لكوشنير على ضرورة تحقيق السلام، على أساس حل الدولتين، والذي يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، بحسب ما أعلنه الديوان الملكي الأردني.
وصف مبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، اللقاء الذي جمع مستشار الرئيس الأمريكي، جيرد كوشنير، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، بـ "البناء".
وقال غرينبلات في تغريدة عبر (تويتر): "لقاء بناء مع الملك عبد الله في الأردن اليوم بما في ذلك محادثة جيدة حول الديناميات الإقليمية، وجهود إدارتنا لمساعدة إسرائيل والفلسطينيين على تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً".
وأكد العاهل الأردني لكوشنير على ضرورة تحقيق السلام، على أساس حل الدولتين، والذي يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، بحسب ما أعلنه الديوان الملكي الأردني.
ومن المقرر أن يصل كوشنير إلى إسرائيل يوم غدٍ الخميس، في زيارة يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لبحث خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).
وتستعد الولايات المتحدة لتنظيم مؤتمر سيعقد في البحرين أواخر الشهر المقبل، لبحث الشق الاقتصادي من (صفقة القرن)، فيما يرفض الفلسطينيون المشاركة به، مؤكدين أن القضية الفلسطينية سياسية بامتياز وليست اقتصادية.
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