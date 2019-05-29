وصفه بـ"البناء": غرينبلات يتحدث عن اجتماع الوفد الأمريكي برئاسة كوشنير مع العاهل الأردني

ومن المقرر أن يصل كوشنير إلى إسرائيل يوم غدٍ الخميس، في زيارة يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لبحث خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).





وتستعد الولايات المتحدة لتنظيم مؤتمر سيعقد في البحرين أواخر الشهر المقبل، لبحث الشق الاقتصادي من (صفقة القرن)، فيما يرفض الفلسطينيون المشاركة به، مؤكدين أن القضية الفلسطينية سياسية بامتياز وليست اقتصادية.