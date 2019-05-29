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الجيش الإسرائيلي يُعلن كشف أكبر نفق لحزب الله

الجيش الإسرائيلي يُعلن كشف أكبر نفق لحزب الله
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إنه اكتشف خلال العملية العسكرية التي نفذها نهاية العام الماضي على الحدود الشمالية ما وصفه أكبر نفق لحزب الله.

وأوضح جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن النفق المكتشف يمتد لمسافة 70 مترا داخل المناطق الإسرائيليلة وانه حفر على عمق يصل 80 مترا، ويبلغ طوله مسافة كيلو متر واحد، وأنه حفر من قرية رامية اللبنانية، وفق صحيفة (القدس).

وقال بأنه تم اكتشاف النفق في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وانه مزود بأدوات وإمكانية ضخمة من أجهزة كهرباء واتصالات، لافتاً إلى أنه تم تدمير النفق في عملية نوعية من داخل الأراضي اللبنانية، كما سيدمر في وقت لاحق بشكل كامل.

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