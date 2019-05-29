11 حريقاً يلتهم 330 شجرة بمناطق متفرقة في جنين

رام الله - دنيا الوطن

تمكنت طواقم الإطفاء في مراكز الدفاع المدني بمحافظة جنين، مساء الأربعاء، من اخماد 11 حريقاً بدأت في أعشاب وامتدت للأشجار، وطالت نحو 330 شجرة زيتون وأخرى حرجية.



وقالت وكالة (وفا)، إن أبرز وأكبر هذه الحرائق اندلعت في أشجار ضاحية الجنان، وفي أشجار حرجية في بلدة يعبد جنوب جنين.وأوضح الدفاع المدني، أن طواقمه عملت على اخماد هذه الحرائق والحد من انتشارها وانقاذ المنازل والمحاصيل والمزارع والبيوت البلاستيكية والأراضي الزراعية القريبة.