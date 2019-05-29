إصابة 13 مواطناً إثر حادث سير وقع بين ثلاث مركبات شمال رام الله





وأضاف: تم نقل الإصابات إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق بالحادث.





رام الله - دنيا الوطنأصيب 13 مواطناً، مساء اليوم الأربعاء، إثر حادث سير وقع بين ثلاث مركبات على الشارع الرئيسي بالقرب من قرية أم صفا شمال رام الله.وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد، لؤي ارزيقات أن حادث سير وقع بين ثلاث مركبات على الشارع الرئيس شمال رام الله بالقرب من قرية أم صفا، ما أدى لإصابة 13 مواطنا.