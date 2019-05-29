مجهول يضرم النار في جسده أمام البيت الأبيض





وأعلنت الخدمة السرية، وهي وكالة حكومية تابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، عبر "تويتر" أن الحادث وقع في قرابة الساعة 12:20 (بالتوقيت المحلي).





وأوضحت أن شخصاً مجهولاً أشعل النار في جسده داخل حديقة "إليبس" الواقعة جنوبي سور البيت الأبيض وهي تتبع للحديقة الرئاسية.

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة (رويترز) للأنباء، إن شخصاً أضرم النار في جسده قرب مقر الرئاسة الأمريكية البيت الأبيض بواشنطن.