دولي

مجهول يضرم النار في جسده أمام البيت الأبيض

مجهول يضرم النار في جسده أمام البيت الأبيض
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (رويترز) للأنباء، إن شخصاً أضرم النار في جسده قرب مقر الرئاسة الأمريكية البيت الأبيض بواشنطن.

وأعلنت الخدمة السرية، وهي وكالة حكومية تابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، عبر "تويتر" أن الحادث وقع في قرابة الساعة 12:20 (بالتوقيت المحلي).

وأوضحت أن شخصاً مجهولاً أشعل النار في جسده داخل حديقة "إليبس" الواقعة جنوبي سور البيت الأبيض وهي تتبع للحديقة الرئاسية.

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