أردوغان يقدم لترامب اقتراحاً بشأن منظومة "إس 400"

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت تركيا، الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب بحثا، هاتفياً، توريد منظومة إس-400.



وأوضح رئيس قسم الاتصالات في إدارة الرئيس التركي، فخر الدين ألطون، أن الرئيس التركي اقترح على ترامب مجددا إنشاء مجموعة عمل حول توريد منظومة إس-400 الروسية إلى أنقرة، وفق (روسيا اليوم).كما تم الاتفاق على عقد لقاء بين أردوغان وترامب، على هامش قمة العشرين في اليابان.​وكتب ألطون على "تويتر": "أجرى الرئيس اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس الولايات المتحدة. وقام أردوغان مجددا بطرح اقتراح بإنشاء مجموعة عمل حول منظومة الدفاع الصاروخي إس-400، التي من المخطط توريدها من روسيا لحاجة أمننا القومي".وأضاف: "اتفق الرئيسان على عقد لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية في الفترة 28-29 حزيران/يونيو".