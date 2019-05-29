دولي

أردوغان يقدم لترامب اقتراحاً بشأن منظومة "إس 400"

أردوغان يقدم لترامب اقتراحاً بشأن منظومة "إس 400"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت تركيا، الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب بحثا، هاتفياً، توريد منظومة إس-400.

وأوضح رئيس قسم الاتصالات في إدارة الرئيس التركي، فخر الدين ألطون، أن الرئيس التركي اقترح على ترامب مجددا إنشاء مجموعة عمل حول توريد منظومة إس-400 الروسية إلى أنقرة، وفق (روسيا اليوم).

كما تم الاتفاق على عقد لقاء بين أردوغان وترامب، على هامش قمة العشرين في اليابان.

​وكتب ألطون على "تويتر": "أجرى الرئيس اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس الولايات المتحدة. وقام أردوغان مجددا بطرح اقتراح بإنشاء مجموعة عمل حول منظومة الدفاع الصاروخي إس-400، التي من المخطط توريدها من روسيا لحاجة أمننا القومي".

وأضاف: "اتفق الرئيسان على عقد لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية في الفترة 28-29 حزيران/يونيو".

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