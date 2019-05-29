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من سيُمثل أمير قطر في قمة مكة بالسعودية؟

من سيُمثل أمير قطر في قمة مكة بالسعودية؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام قطرية، إن رئيس الوزراء القطري، عبدالله بن ناصر آل ثاني، سيمثل بلاده في قمة مكة المكرمة، التي ستعقد غداً الخميس.

ويعد هذا اللقاء هو الأول، على مستوى عال، منذ أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مقاطعة قطر في 5 يونيو 2017، الذي سيجمع بين رئيس وزراء قطر ومسؤولين سعوديين وإماراتيين وبحرينيين كبار، وفق (روسيا اليوم).

وكان أمير  قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى الأحد الماضي، رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأفادت وزارة الخارجية القطرية، بأن الرسالة تضمنت دعوة للشيخ تميم لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكة المكرمة يوم 30 أيار/مايو.

ودعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى عقد قمتين خليجية وعربية في مكة المكرمة، يوم 30 أيار/مايو، على خلفية الاعتداءات على محطتي ضخ للنفط في السعودية وسفن قرب سواحل الإمارات.

هذا ومن المتوقع أن تستضيف السعودية، غدا وبعد غد، 3 قمم، حيث من المفترض أن تعقد في مكة المكرمة القمة الإسلامية العادية، في العشر الأواخر من شهر رمضان، بمشاركة ملوك ورؤساء مختلف الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، البالغ عددها 57 دولة، باستثناء سوريا المعلقة عضويتها.

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