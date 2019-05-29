الكشف عن تفاصيل زيارة وفد مركزية فتح لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنكشفت حركة فتح، مساء اليوم الأربعاء، عن سبب وتفاصيل زيارة وفد من لجنتها المركزية إلى قطاع غزة .وقال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية في تصريحات صحفية: إن وفد فتح وصل غزة في "زيارة عادية لبلدهم، كأي محافظة فلسطينية أخرى"، لافتًا إلى أنهم "غير مكلفين بمهمة".وأضاف: "لم يذهبوا إلى غزة بمهمة، إنما ضمن زيارة لبلدهما، لكن هذا لا يمنع أن يقابلوا الناس سواء حماس أو القوى السياسية وفصائل منظمة التحرير، أو شباب حركة فتح"، منوهًا إلى أنهما قد يلتقيان مع أي جهة.وأوضح أن القياديين فتوح واللواء جبر غير مكلفين بلقاء حماس، والزيارة ليس لها علاقة بما تم الحديث عنه مؤخرا بشأن المصالحة، مستدركًا: "لكن لو حدث لقاء، لا يوجد مانع لدينا في مركزية فتح".