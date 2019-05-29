الرئيس الإسرائيلي: خياران أمام نتنياهو حال فشل في تشكيل حكومة

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الاسرائيلي، رؤوفين ريفلين، اليوم الثلاثاء، أن أمام رئيس الوزراء المُكلف بنيامين نتنياهو، خياران إذا عجز عن تشكيل الحكومة.وقال ريفلين: أمام نتنياهو خياران: فإما تكليف عضو كنيست آخر لتشكيل حكومة، أو الذهاب الى انتخابات جديدة للكنيست الإسرائيلي.وتنتهي عند منتصف الليلة، المهلة الممنوحة لنتنياهو من أجل تشكيل الحكومة، في حين تُبذل مساع كبيرة، لحلحلة الازمة ما بين الليكود والائتلاف اليميني من جهة، وزعيم حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان من جهة أخرى.وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) أن ليبرمان يبتز نتنياهو من أجل مستقبل إسرائيل، مضيفة: "لقد تعرض ليبرمان للتشهير من قبل الليكود وشركائهم، بسبب رفضه تقديم تنازلات حول مشروع قانون الجيش الإسرائيلي الجديد على الرغم من أنه يلعب فقط، وفقًا لقواعد المشرعين الحريديين".