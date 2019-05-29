هآرتس: أبو مازن سيحاول إقناع الملك سلمان كي لا يقبل بصفقة القرن

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيحاول إقناع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حتى لا يقبل صفقة القرن.وأضافت الصحيفة، أن الرئيس عباس سيصل إلى الرياض في محاولة لإقناع دول الخليج، ولا سيما المملكة العربية السعودية، بعدم التعاون مع الخطة الأمريكية، والوقوف ضد أي خطة لا تؤدي إلى حل الدولتين على أساس حدود عام 1967".وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وقطر، أعلنوا مشاركتهم في مؤتمر الازدهار الاقتصادي، المزمع عقه في العاصمة البحرينية المنامة.وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد التقى، اليوم الأربعاء، بجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك لبحث المستجدات الاقليمية، وعلى رأسها حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.وقال الملك عبد الله الثاني، لكوشنير: "لا يمكن تحقيق السلام بلا دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية العربية"، بحسب الديوان الملكي الأردني.