المركز الفلسطيني للتنمية والحريات: نطالب بوقف ملاحقة صحيفة (الحياة الجديدة) بغزة

رام الله - دنيا الوطنندد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى)، بما أسماه "ملاحقة صحيفة الحياة الجديدة في قطاع غزة، بدعوى نشر الصحيفة مواد تحريضية تثير العنف والكراهية والفتنة وتدعو الى الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ما يؤدي الى تضرر السلم الامني والمجتمعي واثارة النعرات الطائفية ضد ابناء الشعب الواحد، كما جاء في الشكوى المقدمة من وزارتي الداخلية والاعلام في القطاع لمحكمة صلح غزة".وقال مركز (مدى): إنه من اللافت أن الالتماس المُقدم يطالب النائب العام بغزة، بمنع ادخال صحيفة "الحياة الجديدة" إلى القطاع، "بحضور فريق واحد" كما جاء في نص الالتماس، ما يعتبر استباقا لما سيحدث حيث أن مدير عام الجريدة ماجد الريماوي المقيم في رام الله لن يحضر جلسة المحكمة المقررة في العاشر من حزيران/ يونيو لمحاكمته في غزة، علمًا ان المقر الرئيسي للصحيفة في مدينة رام الله وتطبع فيها.وأضاف المركز، "وفقا لمتابعاتنا، فان الصحيفة تلقت في مقرها الكائن بحي الرمال/ برج الشروق "الطابق التاسع"، صباح الأحد الماضي (26/5/2019)، كتابًا من النائب العام في غزة ضياء الدين المدهون، يوصي محكمة صلح غزة باصدار قرار "بحضور فريق واحد يمنع ادخال صحيفة الحياة الى قطاع غزة" كما وتلقى مكتب صحيفة الحياة الجديدة في غزة كتابا اخر من المحكمة يحمل الرقم 450/2019، ويقضي بحضور المدير العام للصحيفة ماجد الريماوي المقيم في رام الله، إلى المحكمة في غزة بتاريخ 10/6/2019، لمحاكمته على تهمة "تعطيل صدور المطبوعات الصادرة عن صحيفة الحياة" ومن ادخالها لقطاع غزة" كما جاء في نص هذا البلاغ.وقال: إن "المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) واذ يرى ان المطالبة بمنع ادخال صحيفة الحياة الجديدة الى قطاع غزة يمثل مساسا شديدا بحرية الصحافة لا يمكن تبريره، فانه يطالب بوقف ملاحقة الصحيفة".