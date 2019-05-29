شؤون فلسطينية

المركز الفلسطيني للتنمية والحريات: نطالب بوقف ملاحقة صحيفة (الحياة الجديدة) بغزة

المركز الفلسطيني للتنمية والحريات: نطالب بوقف ملاحقة صحيفة (الحياة الجديدة) بغزة
رام الله - دنيا الوطن
ندد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى)، بما أسماه "ملاحقة صحيفة الحياة الجديدة في قطاع غزة، بدعوى نشر الصحيفة مواد تحريضية تثير العنف والكراهية والفتنة وتدعو الى الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ما يؤدي الى تضرر السلم الامني والمجتمعي واثارة النعرات الطائفية ضد ابناء الشعب الواحد، كما جاء في الشكوى المقدمة من وزارتي الداخلية والاعلام في القطاع  لمحكمة صلح غزة".

وقال مركز (مدى): إنه من اللافت أن الالتماس المُقدم يطالب النائب العام بغزة، بمنع ادخال صحيفة "الحياة الجديدة" إلى القطاع، "بحضور فريق واحد" كما جاء في نص الالتماس، ما يعتبر استباقا لما سيحدث حيث أن مدير عام الجريدة ماجد الريماوي المقيم في رام الله لن يحضر جلسة المحكمة المقررة في العاشر من حزيران/ يونيو لمحاكمته في غزة، علمًا ان المقر  الرئيسي للصحيفة في مدينة رام الله وتطبع  فيها.

وأضاف المركز، "وفقا لمتابعاتنا، فان الصحيفة تلقت في مقرها الكائن بحي الرمال/ برج الشروق "الطابق التاسع"، صباح الأحد الماضي (26/5/2019)، كتابًا من النائب العام في غزة ضياء الدين المدهون، يوصي محكمة صلح غزة باصدار قرار "بحضور فريق واحد يمنع ادخال صحيفة الحياة الى قطاع غزة" كما وتلقى مكتب صحيفة الحياة الجديدة في غزة كتابا اخر من المحكمة يحمل الرقم 450/2019، ويقضي بحضور المدير العام للصحيفة ماجد الريماوي المقيم في رام الله، إلى المحكمة في غزة بتاريخ 10/6/2019، لمحاكمته على  تهمة "تعطيل صدور المطبوعات الصادرة عن صحيفة الحياة" ومن ادخالها لقطاع غزة"  كما جاء في نص هذا البلاغ.

وقال: إن "المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) واذ يرى ان المطالبة بمنع ادخال صحيفة الحياة الجديدة الى قطاع غزة يمثل مساسا شديدا بحرية الصحافة لا يمكن تبريره، فانه يطالب بوقف ملاحقة الصحيفة".
 

أخبار ذات صلة

هآرتس: أبو مازن سيحاول إقناع الملك سلمان كي لا يقبل بصفقة القرن

هآرتس: أبو مازن سيحاول إقناع الملك سلمان كي لا يقبل بصفقة القرن

اشتية يؤكد اهمية احياء ثقافة العمل التطوعي

اشتية يؤكد اهمية احياء ثقافة العمل التطوعي

مجلس الوزراء: الوثائق المنشورة حول رفع رواتب الوزراء تخص الحكومة السابقة

مجلس الوزراء: الوثائق المنشورة حول رفع رواتب الوزراء تخص الحكومة السابقة

عورتاني يبحث مع وزير بريطاني وممثلة النرويج عديد القضايا الخاصة بتطوير التعليم

عورتاني يبحث مع وزير بريطاني وممثلة النرويج عديد القضايا الخاصة بتطوير التعليم

وصول وفد من مركزية فتح لقطاع غزة

وصول وفد من مركزية فتح لقطاع غزة

العاهل الاردني لكوشنير: يجب تحقيق السلام وفق حل الدولتين ويضمن دولة فلسطينية

العاهل الاردني لكوشنير: يجب تحقيق السلام وفق حل الدولتين ويضمن دولة فلسطينية

الديمقراطية: تدعو للتحرر من قيود أوسلو وبروتوكول باريس لصالح برنامج العودة

الديمقراطية: تدعو للتحرر من قيود أوسلو وبروتوكول باريس لصالح برنامج العودة

لفشلهم أمام الشهيد &#34;أبو ليلى&#34;.. الاحتلال يعزل عددًا من جنوده

لفشلهم أمام الشهيد "أبو ليلى".. الاحتلال يعزل عددًا من جنوده

التعليقات

الدنيا حكايات

دول الخليج وإيران

دول الخليج وإيران

شؤون فلسطينية

اشتية يؤكد اهمية احياء ثقافة العمل التطوعي

اشتية يؤكد اهمية احياء ثقافة العمل التطوعي

عورتاني يبحث مع وزير بريطاني وممثلة النرويج عديد القضايا الخاصة بتطوير التعليم

عورتاني يبحث مع وزير بريطاني وممثلة النرويج عديد القضايا الخاصة بتطوير التعليم

الديمقراطية: تدعو للتحرر من قيود أوسلو وبروتوكول باريس لصالح برنامج العودة

الديمقراطية: تدعو للتحرر من قيود أوسلو وبروتوكول باريس لصالح برنامج العودة

لفشلهم أمام الشهيد &#34;أبو ليلى&#34;.. الاحتلال يعزل عددًا من جنوده

لفشلهم أمام الشهيد "أبو ليلى".. الاحتلال يعزل عددًا من جنوده

اشتية يبحث سبل تعزيز التعاون مع مسؤول أممي في برنامج الأغذية

اشتية يبحث سبل تعزيز التعاون مع مسؤول أممي في برنامج الأغذية

&#34;النواب التشيكي&#34; يصوت ضد مشروع قرار نقل السفارة إلى القدس

"النواب التشيكي" يصوت ضد مشروع قرار نقل السفارة إلى القدس

البالونات الحارقة تُخفي عشرات حقول القمح بغلاف غزة

البالونات الحارقة تُخفي عشرات حقول القمح بغلاف غزة

(هآرتس): لا محاكمة للجنود الإسرائيليين على قتل الفلسطينيين

(هآرتس): لا محاكمة للجنود الإسرائيليين على قتل الفلسطينيين

منوعات

ليس &#34;الهيبة&#34;.. هذا مسلسل وفاء الكيلاني المفضّل

ليس "الهيبة".. هذا مسلسل وفاء الكيلاني المفضّل

النجمة كاردي بي صادمة بدون مكياج

النجمة كاردي بي صادمة بدون مكياج

داليا البحيري تحتفل بنجاح ابنة زوجها الفنانة الشابة

داليا البحيري تحتفل بنجاح ابنة زوجها الفنانة الشابة

أحمد السعدني: خسرت الكثير من أصدقائي بسبب هذا السؤال

أحمد السعدني: خسرت الكثير من أصدقائي بسبب هذا السؤال

ابنة علا غانم بـ&#34;الكلبشات&#34; في عقد قرانها

ابنة علا غانم بـ"الكلبشات" في عقد قرانها

أول صورة لـ &#34;محمد نجم&#34; في المستشفى

أول صورة لـ "محمد نجم" في المستشفى

تعرف على سر نشر نيشان آيات قرآنية طوال شهر رمضان

تعرف على سر نشر نيشان آيات قرآنية طوال شهر رمضان

درة تكشف أسباب عدم زواجها حتى الآن

درة تكشف أسباب عدم زواجها حتى الآن

منى شداد: برنامج رامز جلال &#34;مفبرك&#34;

منى شداد: برنامج رامز جلال "مفبرك"

لطيفة: القُبلات سبب غضب يوسف شاهين مني

لطيفة: القُبلات سبب غضب يوسف شاهين مني

عربي

الصفدي وكرينبول يؤكدان استمرار العمل لتوفير الدعم لوكالة (أونروا)

الصفدي وكرينبول يؤكدان استمرار العمل لتوفير الدعم لوكالة (أونروا)

الرئيس التّونسي يشارك في قمّتي مكّة

الرئيس التّونسي يشارك في قمّتي مكّة

العراق يسلم أنقرة 188 طفلا خلّفهم تنظيم الدولة

العراق يسلم أنقرة 188 طفلا خلّفهم تنظيم الدولة

التحالف العربي يطلق عملية نوعية في الضالع ضد الحوثي

التحالف العربي يطلق عملية نوعية في الضالع ضد الحوثي