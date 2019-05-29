اشتية يؤكد اهمية احياء ثقافة العمل التطوعي











رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أهمية إحياء ثقافة العمل التطوعي، خاصة بين فئة الشباب، على مبدأ الشراكة مع الحكومة.وقال اشتية لدى استقباله وفدا من منتدى شارك الشبابي، اليوم الأربعاء، لتسلم دراسة أعدها المنتدى حول دوائر التهميش التي تواجه قطاع الشباب في فلسطين، إنه "سيكون هناك دور هام لفئة الشباب في تطبيق خطط عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة".وأشاد بمنتدى شارك، مشيرا إلى انه يتمتع بروح شبابية عالية، ويعتبر منبرا مهما يسلط الضوء على قضايا الشباب واهتماماتهم.