مجلس الوزراء: الوثائق المنشورة حول رفع رواتب الوزراء تخص الحكومة السابقة

الوثيقة المُسربة

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني، أمجد غانم: إن الوثائق المُسربة التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، هي مراسلات داخلية بين هيئة التقاعد، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بخصوص معاملات الرواتب التقاعدية للوزراء السابقين.وأوضح أن الحكومة السابقة، كانت قد أصدرت قرارًا منذ عامين برفع رواتب الوزراء وعملت به، ولكنه لم يؤطر لدى هيئة التقاعد ما استدعى الهيئة لتوثيق ذلك، وهذا ما عكسه الكتاب الموقع من رئيس هيئة التقاعد.وأكد غانم أن الحكومة لم تتخذ أيّ إجراء جديد لرفع رواتب وزراء الحكومة الحالية ولم تطالب بذلك، إذ تم إبقاء الوضع على ما هو عليه من قبل الحكومة السابقة، علمًا أن رواتب الوزراء الحاليين ينطبق عليها ما ينطبق على جميع الموظفين الحكوميين من النسب وإجراءات الخصم.ودعا غانم المواطنين لعدم التسرع بإطلاق الأحكام وتداول الأخبار غير الدقيقة.