شؤون فلسطينية

عورتاني يبحث مع وزير بريطاني وممثلة النرويج عديد القضايا الخاصة بتطوير التعليم

عورتاني يبحث مع وزير بريطاني وممثلة النرويج عديد القضايا الخاصة بتطوير التعليم
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، بمكتبه، اليوم الأربعاء، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والتنمية البريطاني أندروا ميرشين، وبحضور القنصل البريطاني لدى دولة فلسطين فيليب هول؛ سبل تعزيز التعاون لخدمة قطاع التعليم وتطويره.

وأطلع عورتاني ميرشين على التحديات التي يواجهها القطاع التعليمي في فلسطين، والجهود التي تبذلها الوزارة لمواصلة حماية حق الأطفال في التعليم؛ خاصة في ظل تواصل انتهاكات الاحتلال والتي تستهدف ضرب المنظومة التربوية برمتها؛ خاصة في غزة والقدس التي يسعى الاحتلال فيها لأسرلة التعليم، وتهويد المدينة.

وأكد عورتاني التزام الوزارة بتطوير جهودها التربوية للارتقاء بقطاع التعليم وتجويد مخرجاته، والاهتمام بشكل خاص بتدريب المعلمين أثناء الخدمة، وتعزيز التعليم الجامع ودور التكنولوجيا في التعليم، ودعم التعليم المهني، مشددا على ضرورة مواصلة تعليم اللغة الإنجليزية من خلال برامج التبادل الثقافي والمخيمات الصيفية.

من جهته، أشاد ميرشين بالعلاقة التعاونية القوية مع الوزارة، مؤكدا الحرص الذي تبديه بريطانيا لدعم التعليم الفلسطيني، من خلال دراسة الواقع التعليمي في فلسطين وتطويره، مشيدا بالجهود الدولية المبذولة على صعيد تطوير هذا القطاع الحيوي.

عورتاتني يلتقي ممثلة النرويج

وفي سياق متصل، التقى عورتاني، بمكتبه، اليوم، مع ممثلة النرويج لدى دولة فلسطين هيلدا هارالستاد، وبحث معها عددا من القضايا الخاصة بتعزيز الشراكة بين فلسطين والنرويج في مختلف المجالات التربوية؛ إذ تم التأكيد على أصالة التعاون لخدمة القطاع التعليمي وتطويره.

وأشاد الوزير بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، خاصة بمجالات التعليم، مقدما شكره للنرويج على دعمها المتواصل للتعليم.

وناقش عورتاني مع هارالستاد عديد القضايا الاستراتيجية الخاصة بقطاع التعليم، وأهمية التركيز على الجوانب التي تضمن تطوير هذا القطاع؛ بما يتقاطع مع خطط الوزارة واستراتيجيتها، لافتا إلى أن التربية ستواصل حث الخطى مع كافة الشركاء الدوليين لتقديم خدمات نوعية للتعليم.

من جهتها، أشادت هارالستاد بجهود الوزارة في تطوير المسيرة التعليمية ومواصلة تحقيق الإنجازات التربوية على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مثمنة التعاون الوثيق بين الوزارة والممثلية النرويجية والسعي الدائم لتعزيزها بين الجانبين.


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