وصول وفد من مركزية فتح لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنوصل وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح، عصر اليوم الثلاثاء، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.وضم الوفد، روحي فتوح، وإسماعيل جبر، حيث قالت إدارة معبر بيت حانون: "وصل عضوا اللحنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، وإسماعيل جبر، إلى قطاع غزة عبر معبر ايرز عصر اليوم".ولم يُعرف لحد اللحظة، أسباب الزيارة، وهل سيلتقيان بقيادة حركة حماس، أم أنها زيارة روتينية.