العاهل الاردني لكوشنير: يجب تحقيق السلام وفق حل الدولتين ويضمن دولة فلسطينية





وقال الملك عبد الله الثاني، لكوشنير: "لا يمكن تحقيق السلام بلا دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية العربية".

رام الله - دنيا الوطنأكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، على ضرورة تحقيق السلام، على اساس حل الدولتين، والذي يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، بحسب ما أعلنه الديوان الملكي الاردني.جاء ذلك خلال استقباله، جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لبحث المستجدات الاقليمية، وعلى رأسها حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.