شؤون فلسطينية

اشتية يبحث سبل تعزيز التعاون مع مسؤول أممي في برنامج الأغذية

اشتية يبحث سبل تعزيز التعاون مع مسؤول أممي في برنامج الأغذية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة السيدة فاليري غوارنيري، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية أحمد مجدلاني، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد.

وبحث اشتية مع غوارنيري سبل تعزيز التعاون المشترك، واطلعها على خطط عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، والمتمثلة في دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، للانتقال بالعائلات من الاستهلاك نحو الإنتاج، واعادة تصميم نظام التعليم وتحسين والتوجه من التعليم التقليدي إلى التعليم الخلاق والمبدع.



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