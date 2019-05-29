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الصفدي وكرينبول يؤكدان استمرار العمل لتوفير الدعم لوكالة (أونروا)

الصفدي وكرينبول يؤكدان استمرار العمل لتوفير الدعم لوكالة (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيير كرينبول، استمرار العمل المشترك، بالتعاون مع الشركاء في المجتمع الدولي لتوفير الدعمين السياسي والمالي اللازمين لتمكين الوكالة من المضي في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

واتفق الصفدي وكرينبول خلال اللقاء على برنامج العمل الذي سيتم اعتماده بالتنسيق مع الشركاء للعمل على سد العجز المتوقع في موازنة الوكالة هذا العام والمقدر أن يصل إلى حوالي 200 مليون دولار، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وشدد الصفدي على ضرورة توفير الدعم المالي اللازم للوكالة لضمان استمرار تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ ليس فقط لأهمية ما تقدمه من خدمات، ولكن لأن في ذلك تأكيدا بأن المجتمع الدولي لا يزال ملتزما بتلبية حق اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 194.

وقال: "إن عدم توفير الدعم اللازم لـ (أونروا) سيحرم 570 ألف طالب فلسطيني من حقهم في التعليم وملايين المرضى من العلاج والمحتاجين من المساعدات، وسيفاقم التوتر في المنطقة ما يهدد الاستقرار والأمن الدوليين".

وثمن الصفدي وكرينبول موقف المجتمع الدولي الإيجابي بدعم الوكالة، والذي تبدى العام الماضي بتخفيض العجز من حوالي 446 مليون دولار إلى أقل من عشرين مليون دولار.

وبحث الصفدي وكرينبول سبل تنفيذ توصيات اجتماع ستوكهولم الذي انعقد بدعوة مشتركة من الأردن والسويد، وحضره ممثلو العديد من الدول، إضافة للاتحاد الأوروبي، الذي أكد ضرورة سد الفجوة التمويلية في موازنة الوكالة، وأن قضية اللاجئين من قضايا الوضع النهائي تحسم في إطار حل سياسي شامل للصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية.

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