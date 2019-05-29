شؤون فلسطينية

"النواب التشيكي" يصوت ضد مشروع قرار نقل السفارة إلى القدس

"النواب التشيكي" يصوت ضد مشروع قرار نقل السفارة إلى القدس
رام الله - دنيا الوطن
صوت مجلس النواب التشيكي، يوم أمس الثلاثاء، ضد مشروع قرار نقل السفارة التشيكية، من تل أبيب إلى القدس.

ولم يحظ المشروع بالأغلبية اللازمة لتمريره، بعد تصويت 66 نائبا فقط لصالحه، من أصل 178 نائبا حضروا الجلسة، وفقا لموقع مجلس النواب التشيكي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وشكل 112 نائبا في البرلمان التشيكي، كتلة صلبة من خلال الرفض والامتناع، لإسقاط مشروع القرار الذي قدمته النائب عن الحزب المدني الديموقراطي، يانا تشيرنوخوفا، باقتراح نقل سفارات دول الفيتشيغراد، من تل أبيب إلى القدس.

وطالبت النائبة تشيرنوخوفا، في مشروع القرار أن تبادر الحكومة التشيكية، لدعوة دول الفيتشيرغراد، التي تضم إضافة إلى التشيك، كلا من سلوفاكيا وهنغاريا وبولندا، لنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة.

ويعتبر هذا التصويت ضربة موجعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، التي بشرت عدة مرات بنقل السفارة التشيكية، من تل أبيب إلى القدس المحتلة، خاصة أن كتلة الرفض والامتناع في مجلس النواب، قد تشكلت بأغلبيتها، من نواب أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي، إضافة إلى أحزاب أخرى.

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