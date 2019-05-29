تعرف على تكلفة الانتخابات الإسرائيلية المتوقع حصولها

رام الله - دنيا الوطنذكرت وزارة الاقتصاد الاسرائيلي، أن تكلفة الانتخابات المعادة في إسرائيل ستصل إلى 600 مليون شيكل، وبالإضافة إلى 1.1 مليار شيكل سيتحملها الاقتصاد في إسرائيل.يذكر أن تكلفة دعم الأحزاب تصل إلى 195 مليون شيكل، وأيضا تقدر ميزانية لجنة الانتخابات بـ255 مليون شيكل.وقرر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أمس، منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرصة أخيرة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.وقال ريفلين: "سأسمح لنتنياهو باستنفاد الوقت المخصص له بموجب القانون، وذلك حتى منتصف ليل الأربعاء، ضمن محاولاته لتشكيل الحكومة"، مضيفا : "آمل ألا نتوجه لانتخابات أخرى"، بحسب القناة 12 الاسرائيلية